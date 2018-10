Giorgetti e quella nomina in conflitto di interessi | la Lega di Salvini si prende

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Undi interesse spaziale, seppur potenziale. Nel senso letterale della parola. Tra le nomine fatte dal governo gialloverde e, nella fattispecie, dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarloce n’è una passata inosservata a molti: èdi Stefano Gualandris, diventato a settembre consigliere in materie giuridico economiche diper il settore aerospaziale. Un incarico da 30mila euro all’anno per lavorare fianco a fianco con il potente sottosegretario del Carroccio che, tra le altre deleghe, ha ricevuto a luglio anchestrategica sul settore aerospazio. Un campo, quest’ultimo, su cui il governo italiano punta tantissimo, sia per importanza geopolitica che, soprattutto, per questioni squisitamente economiche. L’aerospaziale muove fiumi di denaro e solo per il 2018 ha ricevuto 760 milioni di euro di finanziamenti ...