Giocare online | le regole d’oro per divertirsi in sicurezza

Giocare A Fortnite Su Nintendo Switch Senza Abbonamento Online : Fortnite non richiederà l’Abbonamento al Nintendo Switch Online. Fortnite su Switch non richiederà l’Abbonamento Nintendo Switch Online Fortnite su Switch: non sarà necessario l’Abbonamento a Nintendo Switch Online Breve news per segnalare a tutti gli utenti in possesso della console Nintendo Switch che fortunatamente sarà possibile Giocare a Fortnite Senza dover sottoscrivere un Abbonamento a Nintendo Switch Online. Molti […]

Giocare online fa prendere voti migliori in matematica - ma solo ai maschi : Se avete un figlio adolescente maschio e siete disperati perché gioca troppo ai videogiochi, sappiate che questa attività potrebbe migliorare i suoi voti in matematica. È questo il risultato della ricerca Computer Gaming and the Gender Math Gap: Cross-Country Evidence Among Teenagers recentemente pubblicata dai ricercatori della Vancouver School of Economics presso la University of British Columbia. New york, USA – august 28, 2018: ...

Nintendo Switch online/ Dal 19 settembre si potrà Giocare online : Fortnite non richiederà un abbonamento : Nintendo Switch online sarà disponibile a partire dal 19 settembre: pro e contro del servizio, costi degli abbonamenti e le novità per i nuovi iscritti. (Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 23:25:00 GMT)

Fortnite su Switch : non sarà necessario l'abbonamento a Nintendo Switch Online per Giocare : Come sappiamo Nintendo sta per lanciare il suo servizio Online a pagamento proprio per Switch la prossima settimana, e se da una parte questo abbonamento, tra le altre cose, sarà necessario per giocare al comparto Online di alcuni titoli per la piattaforma, gli appassionati del battle royale di Epic saranno felici di sapere che non sarà necessario alcuna sottoscrizione all'abbonamento per continuare a giocare a Fortnite su Nintendo Switch.Nelle ...

Nintendo Switch : per Giocare ai titoli NES dovremo fare un check-in online settimanale : Ogni sette giorni dovremo collegare la nostra Nintendo Switch ad internet per poter continuare a giocare ai giochi NES, riporta Eurogamer.Il catalogo Virtual Console dedicato ai classici retrò farà infatti parte dell'abbonamento a Nintendo Switch online, ma anche se il nostro abbonamento è lontano dalla scadenza dovremo comunque ricordarci di effettuare almeno un accesso ogni sette giorni per poter usufruire del catalogo.Ma non è ancora tutto. ...