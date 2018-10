Ginnastica | Mondiali 2018 | tutti i qualificati alle Finali per le medaglie C’è l’Italia

Ginnastica - Mondiali 2018 : Marco Lodadio firma l’impresa - finale agli anelli! L’azzurro lotterà per le medaglie : Marco Lodadio vola in finale agli anelli ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica che si stanno disputando all’Aspire Dome di Doha (Qatar). Impresa incredibile dell’azzurro che, dopo una lunga rincorsa, è riuscito a staccare il pass per l’atto conclusivo della rassegna iridata: era sempre andato vicino a entrare tra i magnifici otto in occasione delle ultime grandi gare internazionali (dodici mesi fa a Montreal mancò ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2018 in DIRETTA : Lodadio vicino alla finale agli anelli - buona Italia in qualifica : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) andrà in scena la seconda e ultima parte delle qualificazioni maschili, questa sera conosceremo il quadro completo dei qualificati alle varie finali. Si preannuncia grande spettacolo perché gareggeranno i colossi di Giappone e Cina ma attenzione anche all’Italia con Marco Lodadio che si gioca ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : la formazione dell’Italia per la qualifica. Definiti i quartetti delle azzurre : Definita la formazione con cui l’Italia affronterà le qualificazioni dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. La nostra Nazionale scenderà in pedana domani sabato 27 ottobre (ore 19.00) nell’ultima suddivisione della prima giornata. Le azzurre incominceranno la propria avventura osservando immediatamente il turno di riposo, poi si trasferiranno al volteggio e seguiranno il consueto ordine olimpico. Lara Mori si cimenterà su tutti ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Marco Lodadio vede la finale agli anelli - buona Italia nelle qualifiche : L’Italia si rende protagonista di una discreta qualifica ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica e conclude con un momentaneo dodicesimo posto nella classifica della prova a squadre. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) gli azzurri hanno totalizzato 240.763 punti e, quando manca soltanto una suddivisione al termine dell’infinito turno preliminare (alle ore 19.00 con tra gli altri la quotata Cina e il Brasile), la nostra Nazionale è ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : quando gareggia l’Italia? Azzurre in qualifica : data - programma - orario d’inizio e tv : L’Italia è pronta per fare il proprio esordio ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica in corso di svolgimento all’Aspire Dome di Doha (Qatar). La nostra Nazionale sarà impegnata nella giornata di sabato 27 ottobre, le Azzurre scenderanno in pedana per affrontare le qualificazioni: il nostro quintetto è stato inserito nella sesta suddivisione alle ore 19.00, l’ultima di questa giornata ma poi le qualifiche proseguiranno ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Italia pronta per le qualifiche! Lara Mori trascina le azzurre - sabato da brividi : L’Italia è pronta per fare il proprio debutto ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica, l’appuntamento è per sabato 27 ottobre (ore 19.00) all’Aspire Dome di Doha. La nostra Nazionale sarà impegnata nell’infinito turno di qualificazione, inserita nella sesta suddivisione delle undici in programma: saremo noi a chiudere la prima giornata, poi tutto è rinviato alla domenica dove conosceremo il quadro completo delle varie ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : debuttano le donne! Spazio alle qualificazioni : tra Italia e USA - cosa ci aspetta sabato 27 ottobre : sabato 27 ottobre iniziano le qualificazioni femminili ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) scenderanno in pedana le prime sei suddivisioni, le ragazze andranno a caccia delle varie finali. Ci sarà anche l’Italia, spiccano tra gli altri gli USA e il Giappone. Andiamo a vedere quello che ci aspetta durante la giornata. PRIMA SUDDIVISIONE (ore 08.00): Inizio di giornata caratterizzato dalla ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : oggi le qualifiche maschili (venerdì 26 ottobre). Calendario - programma - orari - tv e italiani in gara : oggi venerdì 26 ottobre si disputa la seconda giornata di gare ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica in corso di svolgimento all’Aspire Dome di Doha (Qatar). In programma la seconda e ultima parte delle qualificazioni maschili, questa sera conosceremo il quadro completo dei qualificati alle varie finali. Si preannuncia grande spettacolo perché gareggeranno i colossi di Giappone e Cina ma attenzione anche all’Italia con Marco ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : qualificazioni maschili. Russia show - Nagornyy scatenato. Zonderland e Verniaiev presenti - sorpresa Yulo : All’Aspire Dome di Doha (Qatar) sono iniziati i Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. Prima giornata riservata alla prima parte delle qualificazioni maschili che si concluderanno domani quando scenderanno in pedana tra gli altri Cina, Giappone e Italia. Oggi i riflettori erano tutti puntati sulla Russia che non ha deluso le aspettative della vigilia, i Campioni d’Europa hanno risposto presente con una grande corazzata che non ha ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2018 in DIRETTA : qualificazioni maschili. Dominio totale della Russia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica (giovedì 25 ottobre). Oggi si alza il sipario all’Aspire Dome di Doha (Qatar), si inizia finalmente a fare sul serio con la prima giornata di gare: spazio alle qualificazioni maschili, le prime cinque suddivisioni scenderanno in pedana pronte a darsi battaglia e gli atleti cercheranno di guadagnarsi un posto negli atti conclusivi anche se per festeggiare ...