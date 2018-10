Ginnastica | Mondiali 2018 | quando gareggia l’Italia? Azzurre in qualifica | data

Ginnastica - Mondiali 2018 : Italia pronta per le qualifiche! Lara Mori trascina le azzurre - sabato da brividi : L’Italia è pronta per fare il proprio debutto ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica, l’appuntamento è per sabato 27 ottobre (ore 19.00) all’Aspire Dome di Doha. La nostra Nazionale sarà impegnata nell’infinito turno di qualificazione, inserita nella sesta suddivisione delle undici in programma: saremo noi a chiudere la prima giornata, poi tutto è rinviato alla domenica dove conosceremo il quadro completo delle varie ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : debuttano le donne! Spazio alle qualificazioni : tra Italia e USA - cosa ci aspetta sabato 27 ottobre : sabato 27 ottobre iniziano le qualificazioni femminili ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) scenderanno in pedana le prime sei suddivisioni, le ragazze andranno a caccia delle varie finali. Ci sarà anche l’Italia, spiccano tra gli altri gli USA e il Giappone. Andiamo a vedere quello che ci aspetta durante la giornata. PRIMA SUDDIVISIONE (ore 08.00): Inizio di giornata caratterizzato dalla ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2018 in DIRETTA : venerdì 26 ottobre - in gara l’Italia! Lodadio sogna la finale agli anelli : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) andrà in scena la seconda e ultima parte delle qualificazioni maschili, questa sera conosceremo il quadro completo dei qualificati alle varie finali. Si preannuncia grande spettacolo perché gareggeranno i colossi di Giappone e Cina ma attenzione anche all’Italia con Marco Lodadio che si gioca ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : oggi le qualifiche maschili (venerdì 26 ottobre). Calendario - programma - orari - tv e italiani in gara : oggi venerdì 26 ottobre si disputa la seconda giornata di gare ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica in corso di svolgimento all’Aspire Dome di Doha (Qatar). In programma la seconda e ultima parte delle qualificazioni maschili, questa sera conosceremo il quadro completo dei qualificati alle varie finali. Si preannuncia grande spettacolo perché gareggeranno i colossi di Giappone e Cina ma attenzione anche all’Italia con Marco ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : qualificazioni maschili. Russia show - Nagornyy scatenato. Zonderland e Verniaiev presenti - sorpresa Yulo : All’Aspire Dome di Doha (Qatar) sono iniziati i Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. Prima giornata riservata alla prima parte delle qualificazioni maschili che si concluderanno domani quando scenderanno in pedana tra gli altri Cina, Giappone e Italia. Oggi i riflettori erano tutti puntati sulla Russia che non ha deluso le aspettative della vigilia, i Campioni d’Europa hanno risposto presente con una grande corazzata che non ha ...

LIVE Ginnastica - Mondiali 2018 in DIRETTA : qualificazioni maschili. Dominio totale della Russia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica (giovedì 25 ottobre). Oggi si alza il sipario all’Aspire Dome di Doha (Qatar), si inizia finalmente a fare sul serio con la prima giornata di gare: spazio alle qualificazioni maschili, le prime cinque suddivisioni scenderanno in pedana pronte a darsi battaglia e gli atleti cercheranno di guadagnarsi un posto negli atti conclusivi anche se per festeggiare ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : l’Italia maschile pronta all’esordio - Lodadio cerca la finale agli anelli : L’Italia è pronta per gareggiare ai Mondiali 2018 di Ginnastica artistica: la nostra Nazionale maschile scenderà in pedana venerdì 26 ottobre (ore 16.00) nella penultima suddivisione del turno di qualificazione. All’Aspire Dome di Doha (Qatar) gri azzurri non hanno grandissime velleità, se non quella di essere tra le migliori 24 formazioni per poi giocarsi la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 in occasione della prossima ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : Italia - Doha una tappa di passaggio sognando il futuro. Mori e compagne ci provano : Chi è ai Mondiali ha meritato la convocazione ed è indubbiamente una delle migliori ginnaste che attualmente l’Italia può proporre in ambito internazionale. Questo deve essere chiaro alla vigilia della rassegna iridata che per il settore femminile scatterà sabato 27 ottobre con la prima parte delle qualificazioni: all’Aspire Dome di Doha si presenta una Nazionale purtroppo ai minimi con delle scelte forzate dovute ai troppi infortuni ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : presentati sette nuovi elementi! Simone Biles rivoluzionaria al volteggio : La FIG ha comunicato che sette nuovi elementi sono stati ufficialmente sottoposti a valutazione in occasione dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. Alcune atlete hanno dunque deciso di presentare dei nuovi movimenti durante la rassegna iridata che si disputerà a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre, se li eseguiranno correttamente durante la gara allora entreranno nel codice dei punteggi con il nome di chi li ha eseguiti per ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : oggi le qualifiche maschili (giovedì 25 ottobre). Calendario - programma - orari - tv e italiani in gara : oggi giovedì 25 ottobre incominciano i Mondiali 2018 di Ginnastica artistica. A ospitare la rassegna iridata è l’Aspire Dome di Doha (Qatar), la rassegna iridata della Polvere di Magnesio sbarca in Medio Oriente per la prima volta nella storia. Si preannuncia subito grande spettacolo, oggi spazio alla prima parte delle qualificazioni maschili che ci regaleranno immediatamente grandi emozioni. In pedana scenderanno la Russia Campionessa ...

Ginnastica - Mondiali 2018 : l’Italia delle veterane e delle debuttanti. Da Mori a Basile - 19 anni di media : Sarà l’Italia delle debuttanti, delle veterane e delle giovani. Un mix totale per la nostra Nazionale che si appresta a disputare i Mondiali 2018 di Ginnastica artistica in programma a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. La nostra Nazionale si è presentata in Medio Oriente con un carico di infortuni alle spalle (e all’Aspire Dome è arrivato anche quello di Caterina Cereghetti), abbiamo dovuto fare i conti con diversi ...