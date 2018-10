Gf Vip | Corona insulta Ilary Blasi e elogia Barbara D' Urso | cosa è successo dopo la lite

Grande Fratello Vip 2018 - Fabrizio Corona e Ilary Blasi : lo scontro in diretta : Il 25 ottobre 2018 è una serata da dimenticare per Fabrizio Corona. Entrato nella casa per chiarire con la ex fidanzata Silvia Provvedi, ne esce bastonato (in sostanza lei lo perdona ma non vuole più saperne di lui), ma le pene non sono finite qui. Fuori dalla porta rossa lo aspetta una Ilary Blasi al varco, per un collegamento audio in diretta. L’inizio è soft: “Io non ho i social e preferisco comunicare faccia a faccia. Il veto ...

GFVip - la Provvedi a Corona : ‘Da me non avrai più niente. Gli show mi hanno stancato’ : Da settimane aspettavamo questo show nello show, e finalmente il 25 ottobre è andato in onda: Fabrizio Corona è entrato nella casa del Grande Fratello Vip per chiarire con l’ex fidanzata Silvia Provvedi (ed è subito nostalgia dell’epico incontro Cecilia Rodriguez – Francesco Monte nella prima edizione del Gf Vip). Corona, fresco di due nuovi tatuaggi (uno per Maurizio Costanzo e uno per il suo libro) ha fatto il suo ingresso ...

Grande Fratello Vip - lite Corona-Blasi : "Totti ti ha tradita - ha scrito una marea di cazzate" : Botta e risposta in diretta: "Io ti rovino", la moglie del dirigente della Roma: "Sei un caciottaro"

Grande Fratello Vip 2018 scontro epocale tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi |VIDEO : Violento scontro in diretta tv tra Fabrizio Corona, ospite del reality di Canale 5, e la conduttrice Ilary Blasi. La replica al veleno di lui: “Ti rovino”. Vediamo di capire cosa è accaduto anche con un contributo VIDEO. Fabrizio Corona e Ilary Blasi si scontrano in diretta tv al Grande Fratello Vip Corona è da un po’ di tempo che premeva per entrare nella casa di Cinecittà per incontrare l’ex fidanzata Silvia Provvedi alla quale ...

FABRIZIO CORONA INCONTRA SILVIA PROVVEDI/ Video - "Senza di te ho ritrovato la felicità" (Grande Fratello Vip) : Questa sera al Grande Fratello Vip 3 ci sarà l’attesissimo incontro tra FABRIZIO CORONA e l’ex fidanzata SILVIA PROVVEDI: la coppia potrà finalmente rivedersi e confrontarsi.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 08:11:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 - sesta puntata/ Nomination e eliminato : Fabrizio Corona show : Fabrizio Corona show nella sesta puntata del Grande FratelloVip 2018, Ilary Blasi lo zittisce dopo il chiarimento con Silvia Provvedi. Eliminata la Marchesa D'Aragona. (Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 07:13:00 GMT)

Video della lite tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona al Grande Fratello Vip 2018 : la vendetta della conduttrice 13 anni dopo : Il caos, questo è quello che successo dopo i due minuti di televisione più lunghi e trash di questi ultimi tempi: il Video della lite tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona al Grande Fratello Vip 2018 è destinato a far discutere ancora sui social e in tv anche nei prossimi giorni. In questo momento c'è chi giudica Ilary per quella che definisce poca professionalità, chi inveisce contro di lei a favore di Fabrizio Corona e chi, invece, critica l'ex re ...

Grande Fratello Vip - Sesta Puntata : Forte Litigio tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona. Lui la chiama cornuta! : La Sesta Puntata del Grande Fratello Vip è stata carica di tensione, battibecchi e chiarimenti. Fabrizio Corona è entrato nella casa per chiedere scusa a Silvia Provvedi. Una volta terminato il confronto, tra Ilary Blasi e l’ex re dei paparazzi, si sono riaperti vecchi rancori ed in un attimo se ne sono dette di cotte e di crude! Ecco le parole al veleno che si sono rivolti! Al Grande Fratello Vip, vengono smascherate le varie strategie. ...