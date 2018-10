GF Vip 3 nomination 25 ottobre | Martina | Elia e Ivan

Grande Fratello Vip 2018 - Diretta - Nomination/ Fabrizio Corona vs Ilary Blasi - Martina - Elia - Ivan al televoto : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni sesta puntata: Fabrizio Corona entra nella Casa per incontrare Silvia Provvedi. Lory Del santo torna e si vendica(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 01:26:00 GMT)

Grande Fratello Vip 2018 - eliminato quinta puntata e nomination/ Eleonora Giorgi fuori - Lory Del Santo immune : Grande Fratello Vip 2018: in nomination Elia, Marchesa D'Aragona, Jane Alexander e Ivan Cattaneo. Eleonora Giorgi eliminata. Lory Del Santo tona nella casa e guadagna l'immunità.(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 06:30:00 GMT)

GF Vip 3 nomination : Elia - Marchesa - Ivan e Jane al televoto | 22 ottobre : GF Vip 3 nomination del 22 ottobre – Quinta puntata per il reality di Canale 5 e nuovo giro di voti per i concorrenti rimasti in gara. Rimangono esclusi dalle votazioni Ela Weber, Maria Monsé e Alessandro Cecchi Paone che sono entrati per ultimi. Le nomination del GF Vip 3 accendono le luci su: Elia Fongaro (4 voti), Daniela Del Secco (4 voti), Ivan Cattaneo (2 voti) e Jane Alexander (2 voti), che vanno al televoto. GF Vip 3 nomination del ...

GF Vip 3 - Eleonora Giorgi esce e manda in nomination Lory Del Santo e Stefano Sala : Eleonora Giorgi fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 3. L'attrice protagonista di Borotalco ha avuto la peggio nella sfida a due con la Marchesa Daniela del Secco d'Aragona, conclusasi proprio nello studio del programma. Le due donne, protagoniste dell'ultima edizione del reality show di Canale 5, hanno scoperto il loro destino dopo che tutto il pubblico ha letto alle spalle delle concorrenti il nome dell'eliminata.Eleonora appunto, ...

Andrea Mainardi/ Andrà in nomination? Non esporsi non paga sempre... (Grande Fratello Vip) : Andrea Mainardi al Grande Fratello Vip sta crescendo settimana dopo settimana, con il pubblico che lo ama sempre di più. Salgono le quotazioni per una sua possibile vittoria finale.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 08:57:00 GMT)

Elia Fongaro sarà eliminato?/ Video - tra le coccole con Jane Alexander e la nomination (Grande Fratello Vip) : Elia Fongaro è al televoto e potrebbe lasciare il Grande Fratello Vip già questa sera. L'avventura continua tra le coccole con Jane Alexander e le liti con gli altri inquilini della casa.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 08:15:00 GMT)

Francesco e Giulia Gf Vip - polemica sul Web : “Finti! Si accordano per le nomination” : Gf Vip, Francesco Monte e Giulia Salemi: una coppia strategica? Francesco e Giulia del Gf Vip 2018 sono nell’occhio del ciclone! Perché? Per due motivi precisi: il primo è che per un grande numero di telespettatori non sono davvero una coppia e starebbero quindi recitando una parte; il secondo, invece, è che fanno strategie su […] L'articolo Francesco e Giulia Gf Vip, polemica sul Web: “Finti! Si accordano per le ...

Grande Fratello Vip - quarta puntata : eliminato Silvestrin - quattro in nomination : Tra colpi di scena e qualche siparietto fin troppo scontato, è andata in onda ieri 15 ottobre la quarta puntata del Grande Fratello Vip 2018, condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini. Come da copione, è stato concesso largo spazio all'entrata nella Casa di Cristiano Malgioglio, il vincitore morale della scorsa edizione. Quest'ultimo ha espresso con la sua proverbiale ironia il suo punto di vista verso alcuni concorrenti, in primis Ivan ...

Grande Fratello Vip 2018 : Nomination - eliminato/ Enrico fuori - Marchesa D'Aragona vs De Blanck rissa sfiorata : Enrico Silvestrin è l'eliminato della quarta puntata del Grande Fratello Vip 2018. Le nuove Nomination: a rischio Eleonora, Daniela, Lory ed Elia. Marchesa-De Blanck quasi alle mani. (Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 07:03:00 GMT)

GF Vip 3 nomination : quattro al televoto! | 15 ottobre : GF Vip 3 nomination quarta puntata, 15 ottobre – Nuovo appuntamento per il reality di Canale 5. Per questo nuovo incontro in tv carico di emozioni si cambia registro in previsione del televoto. I concorrenti esprimeranno le nomination del GF Vip 3 in segreto o palesi e nel corso della diretta. Vanno al televoto: Elia Fongaro (4), Eleonora Giorgi (4), Lory Del Santo (2), Daniela Del Secco (2). GF Vip 3 nomination 15 ottobre: i voti del 15 ...

