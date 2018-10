Gatto siamese | prezzo e carattere

ideegreen

: Siamese di nome Kojiro È LINESticker del simpatico gatto! - ma_bo_s2 : Siamese di nome Kojiro È LINESticker del simpatico gatto! - petyoo_it : 5 caratteristiche comuni della personalità del Gatto Siamese - ma_bo_s2 : Siamese di nome Kojiro È LINESticker del simpatico gatto! -

(Di venerdì 26 ottobre 2018)non per tutti, è un tipetto molto “caratteriale”, non è l’ideale per chi è nervoso, impaziente o intolleranti. Ilè però di grande compagnia e giocherellone, ottimo anche per i bambini e per l’estetica: il suo mantello è uno spettacolo e, come si suol dire, “disponibile in varie colorazioni”. (altro…)Idee Green.