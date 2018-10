Gasdotto TAP | Conte | Si deve fare

Tap - dossier Costa : "Opera è legittima"/ Ultime notizie - premier Conte : "Gasdotto si fa - ci metto la faccia" : Tap,ok ministero dell'Ambiente: "Opera è legittima". Ultime notizie Salento, via libera a gasdotto: "Lavoro passa nelle mani del premier Giuseppe Conte"(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 19:01:00 GMT)

Tap - Conte ai sindaci della Puglia : “Il Gasdotto si deve fare - interruzione comporta costi insostenibili” : La Tap si deve fare, perché l’interruzione dell’opera comporterebbe costi insostenibili. A comunicarlo ai sindaci della Puglia interessati dal gasdotto in costruzione è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Sul Tap, aggiunge il capo del governo, “abbiamo fatto tutto quello che potevamo, non lasciando nulla di intentato. Ora però è arrivato il momento di operare le scelte necessarie e di metterci la faccia. Prometto ...

Tap - ok ministero dell'Ambiente : "Opera è legittima"/ Ultime notizie Salento - via libera a Gasdotto : Tap,ok ministero dell'Ambiente: "Opera è legittima". Ultime notizie Salento, via libera a gasdotto: "Lavoro passa nelle mani del premier Giuseppe Conte"(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 17:50:00 GMT)

Tap - per il ministro Costa il Gasdotto si può fare : “Non sono emerse irregolarità” : È arrivato il parere del ministero dell'Ambiente Sergio Costa sulla Valutazione di impatto ambientale rilasciata dallo scorso governo sul progetto Tap: "Abbiamo valutato se tutte le autorizzazioni fossero state emesse a norma di legge" Ora la palla passa al presidente del Consiglio Conte che dovrà esprimere le sue valutazioni.Continua a leggere

Gasdotto TAP - Costa : "Non sono emerse illegittimità" : Il Ministro dell'Ambiente, Sergio Costa , ha inviato al premier Giuseppe Conte la valutazione sul Gasdotto TAP , considerando l'opera legittima sul piano formale. Il Gasdotto è deputato a portare il ...

Gasdotto TAP - il ministero dell’Ambiente : “Non ci sono profili di illegittimità negli atti approvati dal precedente governo” : La Valutazione di impatto ambientale rilasciata dallo scorso governo al Tap non contiene profili di illegittimità. È quanto emerso dall’analisi dei documenti, comprese le integrazioni portate a Roma dal sindaco di Melendugno, svolta dal ministero dell’Ambiente. La parola finale sul futuro del Gasdotto spetterà al premier Giuseppe Conte, ma l’indicazione di Sergio Costa è chiara: “La valutazione fatta dal ministero ...

"Tap - l'opera è legittima" - arriva il dossier di Costa : verso il via libera definitivo al Gasdotto : Il ministro dell'Ambiente ha inviato al premier la valutazione sul Tap, considerando l'opera legittima sul piano formale. Il ministro tiene comunque a sottolineare che tale giudizio esula dal suo "convincimento politico, se l'opera sia giusta o no"

"Tap - l'opera è legittima" - dal governo Conte via libero definitiva al Gasdotto in Salento : Il ministro dell'Ambiente Costa, ha inviato al premier la valutazione sul Tap, considerando l'opera legittima sul piano formale. Il ministro tiene comunque a sottolineare che tale giudizio esula dal suo "convincimento politico, se l'opera sia giusta o no"

Tap : 'Informazione manipolata - il Gasdotto è destinato a Brindisi' : BRINDISI - 'La Tap è destinata a Brindisi. I brindisini non possono scostarsi da questa realtà'. Michele Emiliano non si rassegna. Il governatore della Regione Puglia per l'ennesima volta rilancia l'...

I grilini No-Tap in viaggio per protestare. Italia 5 Stelle stretta tra condono fiscale e Gasdotto della discordia : Dalla Puglia partono pullman direzione Circo Massimo. A bordo ci sono i grillini No-Tap, attivisti 5Stelle che fanno parte anche dei comitati contro il gasdotto. Quei comitati che nelle scorse edizioni di Italia 5 Stelle erano stati invitati come compagni di battaglia e invece adesso, senza invito, lo spirito è cambiato: "Stiamo preparando volantini e striscioni. E porteremo anche le nostre bandiere 5Stelle con lo stemma No-Tap", ...

Il gioco delle parti M5s-Lega attorno alla Tap. Viaggio nel cantiere del Gasdotto : Sono le 16 quando nel cantiere del Tap rimbalzano le parole del ministro dell'Ambiente Costa: "Il gasdotto è già tutto autorizzato, si farà, è questione di legge". Poco più tardi il ministero dello Sviluppo economico con un esponente della Lega (il titolare Luigi Di Maio non si è mai pronunciato) correggerà il tiro in questo teatrino politico, dove gli M5s devono a tutti i costi non deludere la ...

Gasdotto TAP - il ministro Costa : “Per ora si deve fare. Blocco lavori? Servono novità tecniche non emerse in iter autorizzativo” : Al momento la Tap “si deve fare”. Salvo che il sindaco di Melendugno, Marco Potì, convocato in queste ore, non porti dei documenti al ministro dell’Ambiente in grado di ribaltare completamente la valutazione. Lo ha spiegato il titolare Sergio Costa nel corso di un forum su Repubblica Tv: “La Tap è tutta già autorizzata, tanto è vero che i lavori sono già iniziati – ha spiegato – Per bloccare i lavori devi ...

Tap - slitta il parere del ministero dell'Ambiente sul Gasdotto : convocato a Roma il Comune di Melendugno : I tecnici al lavoro per il responso finale, che era atteso entro la fine della giornata: gli uffici stanno ricontrollando l'intero iter autorizzativo dei lavori nel Salento e hanno chiamato per un nuovo incontro il sindaco e due esperti

Tap - slitta il parere del ministero dell'Ambiente sul Gasdotto : al vaglio i rischi per la posidonia : I tecnici al lavoro per il responso finale, che era atteso entro la fine della giornata: gli uffici stanno ricontrollando l'intero iter autorizzativo dei lavori nel Salento, anche alla luce della nuova documentazione portata dal sindaco di Melendugno