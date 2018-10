Game night | indovina chi muore stasera su Infinity

davidemaggio

(Di venerdì 26 ottobre 2018)chi, tra i film più apprezzati di questo 2018, è ora disponibile su. Nel cast sono presenti parecchi volti noti del panorama recente di Hollywood: Jason Bateman (Come Ammazzare il capo, The Kingdom), Rachel McAdams (Midin Paris, Le pagine della nostra vita), Kyle Chandler (Manchester by the Sea) e Michael C. Hall (protagonista nella serie Dexter). Max e Annie stanno insieme e sono una coppia molto affiatata, non solo sentimentalmente. Infatti il loro più grande Hobby è partecipare ai giochi di società più disparati, un’attività in cui sono molto competitivi. Una sera Brooks, fratello maggiore di Max, con cui condivide la passione, organizza una cena con delitto mettendo in palio addirittura la sua nuova automobile, fresca fresca di concessionario. Max e Brooks sono fratelli, ma tra i due non scorre buon sangue: il primo ha ...