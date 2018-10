Furti in negozi | case di cura e patronati | in manette ladro seriale

Milano : Furti in negozi e abitazioni - tre arresti : Milano, 10 ott. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato tre uomini per una serie di furti in negozi e appartamenti a Milano. Gli arrestati sono due cittadini italiani di 52 e 66 anni e un serbo di 40 anni, che avevano stretto dal settembre del 2017 un sodalizio per commettere furti in esercizi commerc