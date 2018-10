Frontale tra auto e scooter all' incrocio | centauro morto sul colpo

Cuneo - scontro Frontale in strada : Fabio muore a 17 anni - i suoi organi aiuteranno gli altri : Il giovane Fabio Perlo è stato vittima di un terribile incidente strada le in provincia di Cuneo . le sue condizioni era apparse subito disperate ai primi soccorritori giunti su luogo dello schianto e si sono ulteriormente aggravate col trascorrere delle ore fino alla morte cerebrale.

Arezzo - tragico schianto Frontale nella notte : Alessandro muore a 39 anni - 3 feriti gravi : La vittima è Alessandro N anni 39enne che viaggiava come passeggero di una delle due auto coinvolte, guidata da una 21enne sua amica rimasta ferita. Gli altri due feriti sono padre e figlia, un 50enne e una 18enne che viaggiavo sull'altra vettura. Per liberare i feriti dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.Continua a leggere

Frontale tra un'auto e un furgone a Latisana : Frontale tra unauto e un camioncino, a Latisana , poco prima delle 16 di oggi. L'incidente, che ha provocato tre feriti di cui uno in condizioni serie, è accaduto in via Lignano, lungo la strada ...

Huawei Mate 20 Pro appare in nuove foto reali mostrando sia il Frontale che il posteriore : Col termine dell’evento Google di oggi e la presentazione dei nuovi Google Pixel 3, tutta l’attenzione del mondo della telefonia torna su Huawei . […] L'articolo Huawei Mate 20 Pro appare in nuove foto reali mostrando sia il frontale che il posteriore proviene da TuttoAndroid.

Nokia 9 - trapela in rete anche una foto della parte Frontale con display curvato : Qualche tempo fa parlavamo per la prima volta del nuovo Nokia 9 e delle sue cinque foto camere posteriori. Queste dovrebbero portare una piccola rivoluzione all’interno del mercato degli smartphone, integrando praticamente tutte le tecnologie ad ...

Frontale tra due auto - famiglie distrutte : lo strazio per l’addio ad Anna e Daniele : L’asfalto bagnato, il buio della notte, forse un sorpasso azzardato. Dettagli, attimi di secondi che possono costare tutta la vita. In questo strano agosto 2018, purtroppo, le vittime della strada non si contano più: bambini, ragazzini appena maggiorenni, uomini e donne che tornano dal posto di lavoro o si stanno recando. Il mese che dovrebbe essere ricordato solo come il più bello dell’anno per il relax che dovrebbe regalare è uno ...