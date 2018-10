Francia | ancora in salita i prezzi alla produzione

Francia - cala ancora popolarità Macron : 8.25 Non si arresta il calo della popolarità del presidente francese, Macron. Secondo il rilevamento dell'Osservatorio di politica nazionale Bva, Macron ha perso altri 3 punti in un mese, scendendo al 29% e il suo premier, Philippe, lo supera ormai di 11 punti. Al momento dell'insediamento Macron godeva del 62% di giudizi favorevoli. Il presidente francese continua a piacere ai quadri (43%) e alle famiglie con redditi superiori ai 3.500 euro ...

Migranti - ancora scontro con la Francia. 'Respingimento concordato'. Salvini 'Vecchia prassi' : Il video postato ieri da Matteo Salvini sui Migranti lasciati alla frontiera italo-francese 'mostra una procedura di non ammissione alla frontiera del tutto conforme alla prassi concordata tra la ...

La Francia ci prende ancora in giro : "Era un respingimento concordato" : Il filmato dell'ennesimo sconfinamento da parte dei francesi avvenuto ieri mattina intorno alle 9.30 nella zona di Claviere è da subito sembrato chiaro a tutti. Non ha avuto bisogno di tante interpretazioni o spiegazioni. Nel video, infatti, si vede chiaramente la nuova "invasione di campo" da parte dei francesi al confine con l'Italia. Una camionetta della gendarmiere francese fa scendere dal mezzo tre migranti e indica loro la strada per ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 ottobre : La Francia ci invade ancora. Nuovo sconfinamento a Claviere (Torino) : L’Italia accusa: “La Francia scarica i migranti” Al confine di Claviere (To) la Gendarmerie lascia due migranti. Da Parigi la conferma: “Un errore” di G.B. Attendiamo fiduciosi di Marco Travaglio Quando avranno finito di lamentarsi (sbagliato) perché i media ce l’hanno con loro e raccontano balle su di loro (vero), i gialloverdi dovrebbero rispondere a una semplice domanda: ma quando invece i giornali dicono la verità, che si fa? La si ...

Disastrosa alluvione in Francia : bilancio sale a 13 morti. Fiumi ancora in piena nell'Aude. : Si aggrava di ora in ora il bilancio della tremenda alluvione che ha colpito la Francia del Sud a partire da questa notte.?Gli ultimi aggiornamenti parlano di 13 morti e alcuni feriti gravi.?Le...

Francia : ancora niente annunci - rimpasto diventa un rebus : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Francia - diminuisce ancora la fiducia dei consumatori : In calo oltre le attese la fiducia dei consumatori francesi nel mese di settembre. Il relativo indice, comunicato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese, INSEE,, si attesta a 94 punti, in calo dai ...

Volley - Mondiali 2018 : USA e Brasile volano alla Final Six! Francia-Polonia 3-1 - Galletti ancora in corsa : Non solo Italia-Russia nella serata dei Mondiali 2018 di Volley maschile. Si sono giocate tre partite intensissime che hanno delineato le classifiche della seconda fase. FRANCIA vs POLONIA 3-1 (25-15; 25-18; 23-25; 25-18) I Galletti sono più vivi che mai. Sembrava tutto perduto dopo lo scivolone contro la Serbia e invece la rocambolesca vittoria dell’Argentina sulla Polonia ha riaperto i giochi. I transalpini hanno sfruttato ...

Basket femminile - Mondiali 2018 : la corazzata Stati Uniti pronta a vincere ancora. Spagna - Australia e Francia le rivali : Tutti a caccia degli Stati Uniti. Cominciano sabato i Mondiali 2018 di Basket femminile a Tenerife e gli USA sono assolutamente la squadra favorita per conquistare la medaglia d’oro. Sarebbe il terzo titolo consecutivo, il quinto delle ultime sei edizioni e soprattutto gli Stati Uniti andrebbero in doppia cifra nel numero di vittorie iridate. Una supremazia schiacciante quella della nazionale americana, una vera e propria corazzata che ...

I nostri soldati sono ancora bloccati in Niger - quanto conta lo zampino della Francia? : Parigi. Dallo scorso marzo circa quaranta soldati italiani sono accampati in una base americana a poche centinaia di metri dall’aeroporto di Niamey, in Niger, senza avere ancora ricevuto il via libera dalle autorità del paese per operare. I militari sono stati inviati dal nostro stato maggiore per p

Francia - ADDIO AL TELEFONO FISSO/ Quando anche in Italia? Non siamo ancora pronti alla rivoluzione : In FRANCIA la Orange ha deciso che dal 15 novembre eliminerà dal commercio le linee tradizionali e che entro il 2023 non esisteranno più linee con la presa a muro(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 23:26:00 GMT)