Ford-Volkswagen - Nuove trattative per ampliare l' alleanza

quattroruote

: Volkswagen e Ford, l’alleanza è sempre più vicina - thexeon : Volkswagen e Ford, l’alleanza è sempre più vicina - quattroruote : La #Ford ha avviato nuove trattative per ampliare la propria alleanza con il gruppo #Volkswagen con l'obiettivo di… -

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Laha avviato delleperla lorostrategica con il gruppoal di là dei veicoli commerciali. La scorsa estate i due colossi automobilistici hanno annunciato di aver siglato un memorandum d'intesa per lo sviluppo di progetti congiunti, a partire da una nuova gamma di van per uso professionale. Aumentando il raggio d'azione dell'accordo, lapotrebbe così provare a ridurre le proprie perdite economiche in Europa e Sud America, condividendo i costi di sviluppo per i modelli del futuro. Oltre al gruppo tedesco, laha anche avviato una partnership con l'indiana Mahindra che porterà le due Case a sviluppare nuovi motori di piccola cilindrata, Suv compatte e veicoli elettrici.Partnership senza limiti. Durante la call con gli analisti effettuata in occasione della presentazione dei risultati finanziari del terzo trimestre, nel quale la ...