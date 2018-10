Foggia | 3 arresti per un arsenale di armi

Foggia - contrabbando di gasolio : due arresti e 6 distributori abusivi sequestrati : Due persone, entrambe con precedenti penali, sono state arrestate e altre 9 denunciate con l’accusa è di contrabbando di prodotti energetici. L’operazione, condotta dalla Guardia di finanza di Foggia e che ha portato al sequestro di oltre 60mila litri di gasolio agricolo e sei distributori di carburante abusivi , era finalizzata a reprimere il fenomeno della distribuzione per usi non consentiti di gasolio destinato all’agricoltura, ...

Potenza - Dda : 3 arresti per estorsione/ Video - emerso stretto legame tra gruppi criminali lucani e Foggia ni : Potenza , Dda: 3 arresti per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Dalle indagini spunta il forte legame tra la criminali tà lucana e quella foggiana.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 19:36:00 GMT)

Furti in aziende agricole a Bari e Foggia : 8 arresti/ Video - blitz polizia : sgominata organizzazione criminale : sgominata banda criminale che operava nel Foggia no e nel barese dedicandosi al furto di mezzi agricoli e autocarri nelle aziende agricole della zona ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 15:16:00 GMT)

Mafia : blitz nel Foggia no - arresti clan Di Tommaso : Cerignola, cade il clan Di Tommaso : arrestato il boss e il suo braccio destroOperazione coordinata dai magistrati della DDA di Bari. Effettuate numerose perquisizioni. blitz anti Mafia dei Carabinieri del comando provinciale di Foggia. I militari dell’Arma hanno eseguito a Cerignola un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e numerose perquisizioni.--I Carabinieri del comando provinciale di Foggia stanno eseguendo a Cerignola un'ordinanza ...

Furti aziende agricole - arresti a Foggia : 9.45 Si è svolta una vasta operazione che ha visto impegnati agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile di Foggia e del Servizio Centrale Operativo nella cattura di 9 pericolosi soggetti che avevano costituito un'associazione per delinquere,finalizzata alla commissione di reati predatori all'interno di aziende agricole . Tutta la merce asportata veniva ricettata presso un pregiudicato di Cerignola. Alle catture hanno collaborano ...

Trento - vendevano dati a investigatori privati : 9 arresti tra forze dell’ordine in provincia di Foggia - Roma e Bolzano : Sarà anche una corruzione a basso potenziale, qualche migliaio di euro pagati in cambio di informazioni, eppure quella che la magistratura di Trento sta scoprendo è una ragnatela preoccupante. Perché Carabinieri, Polizia e uomini della Finanza delle province di Roma, Foggia e Bolzano sono finiti in manette, o sono stati denunciati, perché al soldo di un’agenzia investigativa con sede legale a Bolzano. E’ stato l’accesso alle ...