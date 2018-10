Flavia Vento Ilary Blasi e Fabrizio Corona litigano su Francesco Totti | lei stasera in

FRANCESCO TOTTI HA TRADITO ILARY BLASI 13 ANNI FA?/ Flavia Vento diceva “A Roma mi volevano menare” : FRANCESCO TOTTI e il presunto flirt con Flavia Vento: nell'autobiografia "Un Capitano" il calciatore smentisce la notte d'amore con la showgirl e conduttrice televisiva (Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 19:22:00 GMT)

Francesco Totti e Flavia Vento - la verità della showgirl : Giovedì 25 ottobre è andata in onda l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, puntata durante la quale è successo di tutto…Per chi si fosse perso la puntata, è d’obbligo un riepilogo: nella casa è entrato, il tempo di chiarire con la ex fidanzata Silvia Provvedi, Fabrizio Corona. Corona e la Provvedi non hanno chiarito, in compenso i telespettatori hanno assistito a una lite furibonda tra Ilary Blasi e l’ex re dei paparazzi. “Ti ricordi cosa mi ...

Flavia Vento : il commento sul flirt con Totti dopo la lite Corona-Blasi : Ilary Blasi e Fabrizio Corona, lite al GF Vip: il commento di Flavia Vento Da ben 13 anni Ilary Blasi e Fabrizio Corona avevano un conto in sospeso e nella sesta puntata serale del Grande Fratello Vip di giovedì 26 ottobre sono volate parole di fuoco. Dalla lite si è capito che i due protagonisti hanno parlato di un presunto tradimento. Nel 2005, un mese prima delle nozze di Ilary Blasi con Francesco Totti, la conduttrice era incinta del ...

Ilary Blasi e Francesco Totti - rispunta il presunto flirt con Flavia Vento : che è successo 13 anni fa : “Ti rendi conto quello che mi ha fatto 13 anni fa? Tu giochi con i sentimenti. l’hai fatto anche con Silvia Provvedi. L’hai offesa e umiliata”. GF Vip, 25 ottobre 2018, ore 22,30 circa: Ilary Blasi, per cui evidentemente la vendetta è un piatto che si consuma freddo, e la resa dei conti con Fabrizio Corona, appena uscito dalla Casa dopo aver parlato con la sua ex. Caos fuori dalla porta rossa. Dopo quelle parole di Ilary (arrivate ...

Domenica Live Flavia Vento non pago le multe da dieci anni : Flavia Vento nel salotto di Barbara d’Urso si è lamentata per il conto salato presentatole dall’Agenzia dell’entrate dopo anni di multe non pagate. “Mi è arrivata una cartella abbastanza alta. In passato ho preso un po’ di multe, ma in quel momento non potevo pagarle. Dopo dieci anni mi è arrivato un conto di circa 30mila euro, ma sono multe… che problema c’è?” ha dichiarato la showgirl a ...