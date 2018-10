Fico | non servono ruspe ma più amore | idee | partecipazione

Fico : forza non risolve problemi così complessi - più amore e partecipazione : Roma – “Servono meno ruspe, ma piu’ amore, idee e partecipazione. Non possiamo pensare che problemi cosi’ complessi si risolvano in un unico modo, ovvero solo con la forza. Serve invece la forza dell’intelligenza. Programmando e integrando scuola, cittadini, forze dell’ordine”. Cosi’ il presidente della Camera, Roberto Fico, in occasione dell’apertura dell’European metropolitan ...

Fare il tartuFicoltore? Ora si può (e non è affatto male) : Lo staff di TrufflelandFrancesco Loreti UrbaniLe serre di TrufflelandLe serre di TrufflelandLa tartufaia di TrufflelandLa tenuta TrufflelandTrufflelandÈ un fungo che vale quasi quanto un gioiello e i cosiddetti tartufai vanno nei boschi sperando di trovarlo e venderlo. Oggi, però, con un po’ di terra a disposizione il tartufo si può anche coltivare, diventando tartuficoltori. Il Progetto Truffleland è nato proprio per questo: aumentare la ...

Russia-Italia : Conte - amicizia solida nonostante difFicoltà : "L'Italia e la Russia godono di eccellenti rapporti tradizionali sia in campo economico, che culturale e commerciale". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, incontrando il presidente russo Vladimir Putin al Cremlino. "Malgrado il Contesto internazionale delicato - ha continuato Conte - siamo sempre riusciti a mantenere alta la qualità dei nostri rapporti". "Confermiamo - ha ...

TIM Party regala trafFico illimitato per un mese - ma non è chiaro quanto duri un mese per TIM : Con TIM Party gli utenti di linea fissa e mobile possono ricevere 1 mese di traffico illimitato, ma non è chiaro quanto duri effettivamente un mese. L'articolo TIM Party regala traffico illimitato per un mese, ma non è chiaro quanto duri un mese per TIM proviene da TuttoAndroid.

Manovra - Fico : 'Con Ue ci sarà dialogo - non conflitto' : Mentre i mercati reagiscono negativamente alla bocciatura della Manovra italiana da parte della Commissione Ue, il presidente della Camera, Roberto Fico, non fa trasparire alcuna preoccupazione. "...

Daniel Sharman è Lorenzo Il MagniFico ne «I Medici 2» : «Ma io non pensavo di avere successo» : Medici: Lorenzo Il MagnificoMedici: Lorenzo Il MagnificoMedici: Lorenzo Il MagnificoMedici: Lorenzo Il MagnificoMedici: Lorenzo Il MagnificoMedici: Lorenzo Il MagnificoMedici: Lorenzo Il MagnificoMedici: Lorenzo Il MagnificoMedici: Lorenzo Il MagnificoMedici: Lorenzo Il MagnificoMedici: Lorenzo Il MagnificoDaniel Sharman dice di sentirsi ancora «un perdente». Quando, alla presentazione della seconda stagione de I Medici, Lorenzo Il Magnifico ...

Offerte Iliad : minuti ed SMS illimitati e 40 GB di trafFico dati a 4 - 50 euro al mese per i non udenti e non vedenti : Iliad ha un po’ rivoluzionato il mondo degli operatori mobili italiani e non si vuole fermare qui, infatti continua a proporre ottime promozioni. L’ultima è un’offerta agevolata per non udenti e non vedenti, che prevede leggi di più...

Italia 5 Stelle - Di Maio : realizzato metà del programma - non mi monto la testa - Fico : 'No allenze con la Lega' : Di Maio: "Mezzo programma realizzato, non mi monto la testa" - "In 4 mesi e mezzo risolviamo il problema a gente maltrattata da Stato e banche. Poi abbiamo detto a Cirino Pomicino che d'ora in poi ...

Italia 5 stelle - Fico : “Il governo nasce su un contratto - non su un’alleanza. Teniamo saldi i nostri valori” : Questo governo “nasce su un contratto, non su un’alleanza. Perché l’alleanza la fai sui valori, su un patrimonio che condividi. Abbiamo fatto un’operazione che è un contratto, cerchiamo di operare in quel contratto. Ci sono cose che piacciono e altre che non piacciono. Ma si sta lavorando su quel filo”. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico sul palco di Italia 5 stelle al Circo Massimo a Roma, ...

