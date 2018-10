Fiamme nella Terra dei Fuochi | bruciano montagne di spazzatura

CARCERE SANREMO - RIVOLTA DETENUTI NELLA NOTTE/ Ultime notizie - “un campo di battaglia in Fiamme” : CARCERE SANREMO, RIVOLTA (o lite?) dei DETENUTI a Valle Armea. Ultime notizie, 4 ore di devastazione e lancio di oggetti. Polizia seda la RIVOLTA: le richieste dei sindacati(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 12:45:00 GMT)

Sanremo - Fiamme e lancio di mobili in carcere : nella notte la rivolta dei detenuti : Lenzuola imbevute d'olio, televisori lanciati nel corridoio e mobili incendiati. Nel cuore della notte una rivolta ha trasformato il carcere di Sanremo Valle Armea in un vero e proprio campo di ...

Rogo nel fienile a Pollein - non esclusa l'ipotesi dolosa Aosta - I Vigili del fuoco sono riusciti ad avere la meglio sulle Fiamme nella ... : Ci sono volute ore perché i Vigili del fuoco riuscissero ad avere ragione dell' incendio scoppiato, attorno alle 20.40 di ieri, sabato 6 ottobre, in località Grand Place a Pollein , nel fienile di ...

Fiamme alte nella zona su di Catanzaro - bruciati arbusti e macchia mediterranea : Incendio arbusti e macchia mediterranea in via Trapani nella zona Sud di Catanzaro. L'incendio ha interessato parte di terreno incolto alle spalle di alcune attività commerciali di viale Magna Graecia.

In Fiamme nella notte una casa in via Einaudi a Bra : ore di lavoro per i vigili del fuoco : Intervento dei vigili del fuoco di Alba e Bra nella notte per un grande incendio che ha danneggiato buona parte di una casa in via Einaudi a Bra. L'allarme è scattato all'1,15 e solo alle 4 i ...

Fiat Panda in Fiamme nella notte : paura in strada : CELLINO SAN MARCO -Incendio auto nella notte a Cellino San Marco: le fiamme hanno avvolto una Fiat Panda parcheggiata in via San Donaci attorno all'una. paura tra i residenti della zona: sono stati ...

Roma - bus in Fiamme tra le case : paura nella notte a Bellegra : Sono stati svegliati nel cuore della notte da esplosioni e sirene. paura in centro a Bellegra dove un bus della Cotral è andato a fuoco verso le 5.45. L'ennesimo caso tra Roma e provincia, dove si ...

Grottammare - Fiamme nella notte a Montesecco. Intervengono i pompieri : Grottammare E' terminato poco prima della mezzanotte l'intervento dei vigili del fuoco chiamati ad operare nell'area di Montesecco, a Grottammare, per un incendio che ha avvolto della vegetazione. Le ...

Incendi Toscana - Fiamme nella pineta di Civitella Paganico : 2 elicotteri sul posto : Dal primo pomeriggio sta bruciando una pineta in località Bagnolo nel comune di Civitella Paganico, in provincia di Grosseto. Sul posto stanno operando squadre di operai dell’Unione Comuni delle Colline Metallifere, squadre di volontariato della Racchetta, due elicotteri dell’antIncendio boschivo regionale, tutti sotto il coordinamento del direttore operazioni della Regione Toscana. Prevista l’attivazione di ulteriori squadre ...

Incendio ad Alessandria : Fiamme nella discarica Aral : Segnalato un nuovo Incendio ad Alessandria, nella discarica Aral, in frazione Castelceriolo: sul posto 2 squadre dei vigili del fuoco, Polizia di Stato e della Polizia Municipale. Dovrebbe trattarsi di un focolaio derivante dal non completo spegnimento delle fiamme divampate la sera del 21 agosto. L'articolo Incendio ad Alessandria: fiamme nella discarica Aral sembra essere il primo su Meteo Web.

Lamezia : auto in Fiamme nella notte in piazza Mercato Vecchio : Lamezia Terme " Paura ma nessun ferito per un'auto in fiamme che, nella notte tra sabato e domenica, poco dopo l'una, è andata in fiamme proprio nel centro storico. Un'Alfa Romeo, infatti, mentre ...

In Fiamme lo Stir di Casalduni - nuovo tentativo d'incendio nella notte Il governo : «Subito piano sicurezza» : Nuovo tentativo di incendio nello Stir di Casalduni, in provincia di Benevento: nei giorni scorsi l'impianto di trattamento dei rifiuti era già stato interessato dalle fiamme. A renderlo...

L’auto si trasforma in una trappola mortale. Dramma nella notte : donna muore tra le Fiamme : Doveva essere una serata estiva come tutte le altre, una delle tante passate insieme nel corso della propria vita. Per una coppia di Ravenna, invece, la notte di giovedì 23 agosto 2018 sarà per sempre un incubo. Quello che è accaduto intorno alle ore 21 di ieri lascia una comunità attonita e senza parole. Una fine terribile, in trappola nell’auto in fiamme. Una donna di 86 anni, Maria Mordini, è morta in serata quando l’auto su cui ...

Fiamme nella notte - a fuoco il chiosco di «Vitamina» in via Shakespeare : BOLOGNA - Un incendio ha distrutto nella notte il chiosco di «Vitamina» in via Shakespeare, zona Corticella alla periferia di Bologna. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 2.30 circa, dopo diverse ...