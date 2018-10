Festival della Scienza | mostre e laboratori | gli appuntamenti di oggi

Enea al Festival della Scienza Genova da 25 ottobre a 4 novembre : Roma, 24 ott., askanews, - Enea partecipa al Festival della Scienza 2018 in programma a Genova dal 25 ottobre al 4 novembre con la mostra 'Plastica: dinamiche di un'era - Storie e sguardi sul materiale che ha cambiato la nostra vita' che illustra anche le ...

Dal clima alla società e alla mente : i 'cambiamenti' al centro del Festival della scienza : "La scienza ci insegna che il cambiamento è inevitabile ma dipende anche dalle nostre scelte " ha detto nel suo intervento l'assessore comunale alla cultura Barbara Grosso " ci saranno 11 giorni per ...

'Cambiamenti' - tutto pronto a Genova per il Festival della Scienza : Previsti anche 128 incontri, 82 laboratori, 28 mostre, 13 spettacoli e 15 eventi speciali che si terranno in varie location del centro città. Apriranno il Festival la Fields Medal 2018 , il ...

Festival della Scienza di Genova - una sedicesima edizione in grande stile : Il binomio Scienza-tecnologia s'impone sempre più come veicolo essenziale di cambiamento e innovazione. Al Festival si parlerà di big science ma anche di come la Scienza favorisce i rapporti tra le ...

INGV : la Tettonica delle Placche in mostra per il Festival della Scienza : Accompagnare il pubblico in un viaggio che ripercorre la storia delle primissime osservazioni sulla forma e composizione della Terra fino alla enunciazione della teoria della deriva dei continenti, passando per il contributo fondamentale offerto dalle scoperte scientifiche dagli albori della sismologia fino ad oggi. È questo l’obiettivo della esposizione Il Pianeta dei Cambiamenti – Tettonica delle Placche: storia e implicazioni di ...

Ambiente : ENEA al Festival della Scienza di Genova : ENEA partecipa al Festival della Scienza 2018 in programma a Genova dal 25 ottobre al 4 novembre con la mostra “Plastica: dinamiche di un’era – Storie e sguardi sul materiale che ha cambiato la nostra vita” che illustra anche le attività dell’Agenzia nel settore. Il Festival sarà inoltre l’occasione per presentare l’opuscolo “Agisci P.U.R.E. tu”, con i suggerimenti dei ricercatori ENEA sull’uso responsabile della plastica ...

Festival della scienza 2018 : cosa fare con i bambini : (foto: Getty Images) Il 25 ottobre inaugura a Genova la 16esima edizione del Festival della scienza, uno dei più importanti appuntamenti italiani per bambini ed adulti legati alla divulgazione scientifica, dedicato quest’anno ai Cambiamenti. Un’edizione importante non soltanto per la manifestazione in sé, ma anche per il capoluogo ligure, per il quale è la seconda occasione nazionale – dopo il Salone nautico – dal dramma del ponte Morandi. ...

A Genova il Festival della Scienza : ... a cura degli Istituti del Cnr Ias e Ismac, ; 'Gocce schizzinose' sulla 'bagnabilità' delle superfici , Biblioteca De Amicis, a cura di Cnr-Icmate, , 'La Scienza nella carne' , Cisterne di Palazzo ...

Andora - Museo Dabroi location del Festival della scienza di Genova : ...laboratorio porterà gli alunni ad approfondire le caratteristiche principali della pianta fino ad arrivare alle sue strategie di impollinazione e mimetismo e di adattamento ai cambiamenti del mondo ...

A Genova il Festival della Scienza : gli eventi e le iniziative del Cnr : Nell’edizione del Festival della Scienza dedicata ai Cambiamenti, in programma a Genova dal 25 ottobre al 4 novembre, sono numerose le iniziative organizzate dal Consiglio nazionale delle ricerche, partner e socio fondatore della manifestazione: mostre, laboratori e conferenze che esprimono la multidisciplinarietà propria della ricerca dell’Ente. Ne sono esempio: ‘AI4museum: beni culturali per #natividigitali’ (Palazzo Bianco), un viaggio ...