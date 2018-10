Festa del Cinema di Roma 2018 | “come si racconta una storia vera?” A Private War | Diario

'La Festa del diavolo' : crociata anti-Halloween di un parroco nel Napoletano : ROCCARAINOLA - 'Non si scherza né con i morti né con i santi, non bisogna festeggiare Halloween'. Quella di don Vincenzo Ragone, parroco della chiesa di San Giovanni Battista a Roccarainola, è una ...

Influenza - come si maniFesta e i migliori rimedi naturali. I consigli dell’omeopata : L’Influenza quest’anno metterà ko 5 milioni d’italiani. Per non cadere vittime di febbre, tosse e raffreddore, è bene, oltre a ricorrere al vaccino, riconoscere i sintomi Influenzali e prevenirli anche grazie a cure naturali. Per questo abbiamo chiesto alla dottoressa Simonetta Ruzzo di MioDottore di fare chiarezza e di indicarci quali sono i migliori rimedi omeopatici contro i malanni di stagione. Quando ci sarà il picco ...

Varazze oggi celebra la Festa dell'albero : messi a dimora alcune piante di leccio : "Questa mattina, su iniziativa promossa dall'Assessorato all'Ambiente del Comune di Varazze, con il CEA Parco Costiero Piani d'Invrea e la collaborazione del locale Gruppo Volontari di Protezione ...

Festa del cinema di Roma - Museo : Il fatto di cronaca, veramente accaduto nella notte della vigilia di Natale del 1985, tratta di quando furono rubati alcuni dei capolavori più preziosi dalla collezione d'arte Maya, in barba ai ...

Milano - la Festa dei tifosi del Betis Siviglia in piazza Duomo : Milano , askanews, - Sono sempre tifosi stranieri in trasferta, ma questa volta, almeno per ora, il clima è di festosa serenità. A pochi giorni dal drammatico incidente che ha coinvolto i tifosi del ...

Tornano i Ghostbusters per Sigourney Weaver : il red carpet della Festa di Roma : È l'icona della fantascienza degli anni '80 e sul red carpet della Festa del cinema di Roma non ha dimenticato le sue origini. Alla kermesse per parlare al pubblico in un Incontro Ravvicinato , ...

Festa DI ROMA 13 - Il programma del 25 ottobre : che in Italia e nel mondo mette in rete tante occasioni di "FESTA" e di omaggio al ventenne che mormora "Infinito". Il 3 luglio 2017, dopo venti anni di conduzione privata, i teatri di posa di ...

LA SICILIA ALLA Festa del CINEMA DI ROMA : Attraverso immagini attuali e d'epoca il regista narra una SICILIA intrisa di miti e riti, tra fantasia e realtà, dove la storia si fonde con l'economia, la tradizione con la tecnica; Giovanni ...

Festa del Cinema - Millennium : The Girl in the Spider’s Web in anteprima mondiale. E Hollywood arriva sul red carpet : Claire Foy, Viggo Mortensen, Sigourney Weaver, John C. Reilly & Steve Coogan: Hollwyood sbarca alla Festa di Roma e lo fa tutta in un solo giorno, o quasi. Scorsese a parte che all’Auditorium Parco della Musica è ormai di casa e lo si può incontrare – anche oggi – passeggiando per i corridoi. Tutti attesi negli svariati cromatismi di popolarità che li caratterizzano, attrici e attori hanno affollato il red carpet capitolino in orari ...

Coogan e Reilly diventano Stanlio e Ollio : alla Festa del cinema l'omaggio al duo comico : Insieme hanno recitato in 106 film e sono probabilmente il duo comico più amato della storia. Eppure nessuno li aveva finora raccontati sul grande schermo. A rimediare è lo scozzese Jon S. Baird che ...

Festa del Cinema - Viggo Mortensen diventa italoamericano in 'Green Book' - una storia di amicizia on the road : 'Non è una lezione forzata, è una bella storia condivisa dal passato che può aiutarci a capire il presente' dice Viggo Mortensen, in un italiano apprezzabile, descrivendo il significato sotteso di '...

Cate Blanchett alla Festa del cinema di Roma : In Armani PrivéIn GilesIn Alexander McQueenIn Alexander McQueenIn GivenchyIn DelpozoIn Armani PrivéIn ValentinoIn Armani PrivéIn Alexander McQueenIn Armani PrivéIn Giorgio ArmaniIn Armani PrivéIn Alexander McQueenIn Alexander McQueenCate Blanchett ha una passione segreta, sin da quando era bambina, e si chiama «magia». Con voce e costumi del suo ultimo personaggio, Mrs Zimmerman, strega buona nel fantasy thriller per famiglie Il mistero della ...

A Umbriafiere torna la Festa del vintage : BASTIA UMBRA vintage, modernariato, antichità, collezionismo e qualche sorpresa. È un vero e proprio viaggio nel tempo quello che attende i visitatori della sesta edizione di La Terra dei Mercanti, in ...

Gardaland Halloween Party - il programma della Festa più spaventosa dell'anno nel parco divertimenti : Oltre al Welcome Show, in programma tutti i giorni alle ore 09.55, anche tanti spettacoli a tema Halloween che, durante tutte le giornate, sorprendono gli Ospiti con show live e divertenti ...