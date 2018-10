Ferrovie | l’acquisto di Alitalia non ha motivo FS sembra una succursale dell’Inps

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Sono al massimo i motori del più grande ammortizzatore sociale surrettizio del Bel Paese, il gruppodello Stato, società pubblica che si distingue per quest’attività didell’Inps, non per essere una moderna società di trasporti. Tre anni fa fu la volta dellesud-est, con 1.300ri in Puglia, azienda fallita e sotto alcune inchieste della Magistratura per malversazioni, oggi tocca alla ex Menarini ora Industria Italiana Autobus, con 541 operai a Bologna. Lo Stato anziché assicurare investimenti tecnologici per il rilancio della ex Menarini e i necessari ammortizzatori sociali preferisce infatti la gestione diretta dell’azienda. Un modo di fare inspiegabile visto che qualche mese fa sempre lo Stato ha venduto ai giapponesi di Hitachi la fabbrica di treni della Breda Ansaldo e ora compra una fabbrica di autobus. Abbiamo di fronte un governo in ...