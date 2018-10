Farmaci per la pressione e tumore ai polmoni | il legame scoperto da una ricerca

Una nuova classe di Farmaci contro l'ipercolesterolemia : "Nonostante gli inibitori di Pcsk9 rappresentino un'opportunità terapeutica di riconosciuta importanza, il loro utilizzo è ancora limitato " conferma Federico Spandonaro , professore economia ...

Cancro ai polmoni : alcuni Farmaci per abbassare la pressione sanguigna aumentano il rischio : Secondo una ricerca pubblicata sul “British Medical Journal” l’assunzione di alcuni farmaci per abbassare la pressione sanguigna sarebbe associato ad un aumento del rischio di Cancro ai polmoni, rispetto all’uso di un altro gruppo di medicinali simili. Lo studio dei ricercatori guidati da Laurent Azoulay della McGill University in Canada ha confrontato gli inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina ...

Aggiungeva medicinali alle ricette per ottenere rimborsi più alti - truffa da 30mila euro: nei guai una Farmacista

Farmaci : ecco come prevenire l’emicrania - “un’autentica speranza per i pazienti che da anni convivono con il dolore” : Pubblicati su “Lancet” i dati completi dello studio Liberty, condotto in pazienti con emicrania episodica che hanno provato e fallito da due a quattro precedenti trattamenti preventivi. “I pazienti trattati con erenumab hanno presentato un miglioramento significativo in tutti gli endpoint primari e secondari dello studio,” spiega Novartis. Il medicinale è stato specificamente sviluppato per prevenire l’emicrania, ...

Nel 2017 cinque miliardi spesi per Farmaci oncologici in Italia : "Nel periodo 2012-2016 nel mondo sono state lanciate 55 nuove molecole anticancro - spiega Stefania Gori, presidente nazionale AIOM -. L'Italia, che ha consentito l'accesso a 36 di queste terapie ...

Tumori : in Italia 5 miliardi di euro spesi nel 2017 per i Farmaci : Il costo dei farmaci anticancro è in costante crescita nel nostro Paese. In cinque anni (2013-2017) la spesa per le terapie contro i Tumori è passata da 3,6 a 5 miliardi di euro. Un incremento che si registra anche a livello globale, visto che nel mondo nel 2017 queste uscite hanno raggiunto i 133 miliardi di dollari (erano 96 nel 2013). Dall’altro lato, però, in Italia i farmaci antitumorali rappresentano soltanto il 7% del costo totale del ...

Farmaci : in Italia il biosimilare ‘jolly’ per le malattie infiammatorie croniche : Al crocevia tra reumatologia, gastroenterologia e dermatologia, un’arma ‘jolly’ per il trattamento di diverse malattie infiammatorie croniche che insieme colpiscono nella Penisola centinaia di migliaia di pazienti. E’ stato approvato in Italia il biosimilare di adalimumab, sviluppato da Samsung Bioepis, joint venture tra Samsung BioLogics e Biogen. Si tratta del terzo biosimilare anti Tnf-alfa a entrare nel portfolio ...

Farmaci : in Italia biosimilare 'jolly' per malattie infiammatorie croniche : Da 40 anni siamo leader nelle biotecnologie ed essere pionieri nella scienza significa anche dedicare le nostre decennali competenze di ricerca e la nostra ampia esperienza e capacità nella ...

Incendio a Milano - psicosi per la puzza e l’aria irrespirabile. Corsa alle Farmacie per le mascherine : Nella mattina di mercoledì l’odore acre si avvertiva anche in centro. Gli esperti rassicurano sui rischi per la salute ma invitano i cittadini a tenere le finestre chiuse per precauzione. Vigili del fuoco ancora al lavoro: «Ci vorranno giorni»

Farmacie : cresce il ruolo per la sostenibilità del Sistema sanitario nazionale : Poche risorse e molti bisogni. Per il servizio sanitario nazionale la sostenibilità è una questione vitale. E i diversi protagonisti del settore dovranno fare la loro parte. Comprese le Farmacie che, attraverso i diversi rappresentanti della professione, hanno tracciato le possibilità di sviluppo del ruolo dei presidi del territorio a sostegno dell Ssn – dai servizi alla presa in carico dell’aderenza terapeutica nelle cronicità – nel ...

VERNE TROYER - MINI-ME SI E' SUICIDATO/ Confermata overdose di Farmaci per la star della saga di Austin Powers : VERNE TROYER, MINI-ME si è SUICIDATO: arriva la conferma sulle cause della morte della star dei film della saga di Austin Powers, ucciso da una overdose di farmaci(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 23:28:00 GMT)