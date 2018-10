Fare il tartuficoltore? Ora si può e non è affatto male

vanityfair

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Lo staff di TrufflelandFrancesco Loreti UrbaniLe serre di TrufflelandLe serre di TrufflelandLa tartufaia di TrufflelandLa tenuta TrufflelandTrufflelandÈ un fungo che vale quasi quanto un gioiello e i cosiddetti tartufai vanno nei boschi sperando di trovarlo e venderlo. Oggi, però, con un po’ di terra a disposizione il tartufo si può anche coltivare, diventando tartuficoltori. Il Progetto Truffleland è nato proprio per questo: aumentare la produzione italiana di tartufo aiutando nuovi agricoltori a intraprendere questo business redditizio e seguendoli dalla A alla Z. Questo tesoro della cucina è infatti sempre più amato e richiesto in Italia e all’estero, ma tra disboscamenti e scarsa manutenzione negli ultimi 20 anni il nostro Paese ha visto diminuire la produzione naturale in modo importante. Una delle possibili soluzioni, allora, è la «tartuficoltura», ...