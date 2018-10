Fallout 76 | pubblicate le date delle prossime fasi della B E T A

eurogamer

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Qualche giorno fa Bethesda ha pubblicato lerelative alla seconda fasebeta di76 per gli utenti Xbox One. Oggi è stata la voltarelative alle altre piattaforme.Come riporta Gamingbolt, Bethesda ha dato l'annuncio tramite un post su Twitter, ricordiamo che la beta sarà accessibile solo a chi ha effettuato il pre-order del gioco. Potete trovare il calendario completo qui sotto:27 ottobre: 23:00-01:00 (esclusiva Xbox One) 28 ottobre: 17:00-19:00 (esclusiva Xbox One) 31 ottobre: 00:00-04:00 (tutte le piattaforme) 1 novembre: 19:00-00:00 (tutte le piattaforme) 3 novembre: 22:00-02:00 (tutte le piattaforme) 4 novembre: 20:00-03:00 (tutte le piattaforme)Read more…