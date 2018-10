Facebook | la musica e il playback arriva sulle Storie

Lasso - l’app musicale di Facebook per conquistare i più giovani : Facebook ha perso il rapporto con gli adolescenti: secondo un sondaggio di PiperJaffray citato da Techcrunch, solo il 5% dei giovani statunitensi lo indica come il suo social network preferito, mentre soltanto il 36% afferma di utilizzarlo con regolarità. Insomma, con la concorrenza di Instagram, Snapchat e TikTok il gigante che ha cannibalizzato l’ambiente dei social network deve abbassare la testa e lavorare sodo per riconquistarsi la ...

Facebook e Instagram puntano sulla musica con alcune nuove feature : Il team di Facebook ha dato il via al rilascio di alcune novità dedicate agli amanti della musica. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Facebook e Instagram puntano sulla musica con alcune nuove feature proviene da TuttoAndroid.

Facebook introduce Music - per aggiungere musica a post e storie : E se vi sembra di aver già sentito parlare di questa funzione, non vi sbagliate: era già presente in MySpace prima che Facebook gli rubasse lo scettro di maggior social network al mondo. Come ...