FABRIZIO CORONA VS ILARY BLASI Video lite | camper distrutto da Mediaset porte

Grande Fratello Vip - la vendetta brutale di Mediaset contro FABRIZIO CORONA : carriere massacrata : La reazione furiosa di Fabrizio Corona dopo lo scontro in diretta al Grande Fratello Vip con Ilary Blasi potrebbe costare all'ex paparazzo molto caro. Secondo 361 magazine, Corona ha devastato il ...

GF Vip - FABRIZIO CORONA : camerino distrutto dopo la lite con Ilary? : Fabrizio Corona dopo lo scontro con Ilary Blasi: camper del GF Vip distrutto? In queste ore non si sta facendo altro che continuare a parlare del durissimo scontro tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi. I due si sono resi protagonisti della speciale puntata del Grande Fratello Vip andata in onda Giovedì 25 Ottobre 2018. L’incontro tra […] L'articolo GF Vip, Fabrizio Corona: camerino distrutto dopo la lite con Ilary? proviene da Gossip e ...

Grande Fratello Vip - FABRIZIO CORONA e Ilary Blasi litigano in diretta : “Sei stata tradita a un mese dal matrimonio - ora ti rovino”. Lei : “Caciottaro” : Nella puntata del Grande Fratello Vip di giovedì sera è andato in scena uno scontro al vetriolo tra l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona e la conduttrice del reality, Ilary Blasi. Entrato nella Casa per un incontro con l’ex fidanzata, Silvia Provvedi, è stato incalzato dalla Blasi per alcune sue storie su Instagram in cui la accusava di non volerlo in tv. Ad un certo punto, la moglie di Francesco Totti gli ha chiesto: “Ti ricordi ...