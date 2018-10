FABRIZIO CORONA FACCIA A FACCIA CON SILVIA PROVVEDI Video | lei crolla | aveva gli

FABRIZIO CORONA distrugge il camper del Grande Fratello Vip : Avete visto la puntata del Grande Fratello Vip di giovedì 25 ottobre 2018? Allora vi siete persi un momento “epico”, cioè la furiosa discussione tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona. Entrato nella Casa per un incontro con la ex fidanzata, Silvia Provvedi, e incalzato dalla Blasi per alcune storie su Instagram in cui la accusava di non volerlo in tv, Corona non ha gradito le parole della signora Totti: “Ti ricordi cosa mi hai fatto 13 anni fa?”. Ma ...

FABRIZIO CORONA ancora contro Ilary Blasi : "Io censurato - la D'Urso non lo avrebbe mai fatto. Lei è una vera conduttrice" : Lo scontro televisivo tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona, occorso ieri sera durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip ha monopolizzato il dibattito attorno al programma, molto di più del confronto tra l'ex re dei paparazzi e Silvia Provvedi. Sul web si sono create fazioni, #TeamIlary e #TeamCorona e gli strascichi della discussione sono arrivati - inevitabilmente sui social. In particolare sul social di Corona che ieri sera, alcuni ...

Grande Fratello Vip 2018 - FABRIZIO CORONA e Ilary Blasi : lo scontro in diretta : Il 25 ottobre 2018 è una serata da dimenticare per Fabrizio Corona. Entrato nella casa per chiarire con la ex fidanzata Silvia Provvedi, ne esce bastonato (in sostanza lei lo perdona ma non vuole più saperne di lui), ma le pene non sono finite qui. Fuori dalla porta rossa lo aspetta una Ilary Blasi al varco, per un collegamento audio in diretta. L’inizio è soft: “Io non ho i social e preferisco comunicare faccia a faccia. Il veto ...

Grande Fratello Vip – Le dure parole di Corona dopo lo scontro con Ilary Blasi : FABRIZIO è una furia [VIDEO] : Fabrizio Corona replica sui social alle accuse di Ilary Blasi, l’ex re dei paparazzi critica la moglie di Francesco Totti per avergli abbassato il volume del microfono e svela la sua verità Fabrizio Corona è stato invitato dalla produzione del Grande Fratello Vip nella Casa per un confronto con Silvia Provvedi, sua ex fidanzata ed attuale concorrente del reality di Canale 5. L’ex re dei paparazzi dopo aver chiarito le cose con ...

