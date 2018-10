Fabrizio Corona e Ilary Blasi | video lite Selvaggia Lucarelli | “Non merita visibilità”

Fabrizio Corona - l'ex Silvia Provvedi dopo l'incontro al Gf Vip : «Non sta bene - ha gli occhi spenti : è trasandato» : Non solo la lite con Ilary Blasi, per Fabrizio Corona ieri c'è stata la possibilità di confrontarsi anche con la sua ex Silvia Provvedi nel corso della puntata del Gf Vip. La 24enne...

Fabrizio Corona faccia a faccia con Silvia Provvedi/ Video - "nostro addio per lui un declino" (GF VIP 2018) : Silvia Provvedi e Fabrizio Corona si sono incontrati al Grande Fratello Vip 2018: lui ha chiesto perdono, lei crolla dopo la diretta e scoppia a piangere.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 16:26:00 GMT)

Grande Fratello Vip - lo scontro tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona - le reazioni : Da Selvaggia Lucarelli a Gabriele Parpiglia, i commenti dopo la lite in diretta tra la conduttrice romana e l'ex re dei paparazzi.

Fabrizio Corona dopo la lite con la Blasi insulta Totti : Non sembra proprio riuscire a fermarsi Fabrizio Corona dopo la furiosa lite con Ilary Blasi in diretta al Grande Fratello Vip. Fabrizio Corona subito dopo il suo intervento in trasmissione, ha iniziato a insultare Ilary Blasi e Francesco Totti su “Instagram”, accusando la conduttrice di avergli abbassato il microfono e di essere raccomandata. Fabrizio Corona ha insultato anche Francesco Totti dicendo che non sa mettere insieme due parole in ...

Gf Vip Fabrizio Corona alla Blasi ora scateno l’inferno : Fabrizio Corona minaccia Ilary Blasi. L’ex re dei paparazzi è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 2018 per l’atteso confronto con la sua ex Silvia Provvedi, quello che però non era previsto è stato l’attacco di Ilary Blasi che lo ha letteralmente asfaltato in diretta, senza consentirgli di replicare molto. Atteggiamento che ha mandato su tutte le furie Corona che su Instagram ha minacciato di «scatenare l’inferno». ...