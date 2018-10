Fabrizio Corona avrebbe spaccato il camerino del reality show dopo lo scontro in tv

Blastingnews

(Di venerdì 26 ottobre 2018) L'ospitata dial Grande Fratello Vip non è passata affatto inosservata, non tanto per il confronto con la sua ex fidanzata Silvia Provvedi, ma per loin diretta con la padrona di casa Ilary Blasi. La signora Totti, infatti, ha scelto di togliersi qualche sassolino dalle scarpe, affrontando in un durissimo 'faccia a faccia' il suo rivaleche tredici anni fa aveva cercato di rovinarle il matrimonio con una serie di foto compromettenti che riguardavano suo marito con un'altra donna. Lotra i due è stato a dir poco infuocato e a quanto pare,la puntata,scagliato la sua rabbia anche contro ila Cinecittà. Colpo di scena al GF Vip:distrutto il camper A riportare la clamorosa indiscrezione, in queste ore, è stato il sito web 361Magazine, lanciato da Alfonso Signorini. Il sito web ha fatto sapere che ieri sera, ...