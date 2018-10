F1 | Vettel si difende | “nessuna stupidaggine nel contatto con Ricciardo Hamilton

'Vettel può scrivere un libro su come perdere un Mondiale'. Ma Hamilton lo difende : L'affondo pesante contro il pilota tedesco della Ferrari arriva da Jacques Villeneuve, figlio dell'indimenticato Gilles, ex campione del mondo di Formula Uno 1997 e oggi opinionista di Sky Sport . ...

Hamilton difende Vettel e bacchetta i media : 'Ora basta - Sebastian merita rispetto' : Come un prode cavaliere, in un duello leale in cui il vincitore omaggia lo sconfitto. Oppure, più semplicemente, il rispetto di un campione verso un collega che ha commesso un errore, ma non per questo merita di essere messo in maniera feroce sul banco degli imputati di un tribunale d'inquisizione. Lewis Hamilton ha quasi vinto il suo quinto titolo Mondiale di Formula 1 e, per quanto ci si sforzi ad essere magnanimi con Sebastian Vettel, ...

F1 - Arrivabene difende Vettel dopo l’errore di Suzuka : “il contatto con Verstappen? Seb stava facendo il suo lavoro” : Il team principal della Ferrari è tornato a parlare del week-end di Suzuka, concluso con un risultato non proprio esaltante per Vettel e Raikkonen Il week-end di Suzuka da dimenticare, concentrandosi subito sul prossimo appuntamento in calendario in programma tra meno di due settimane ad Austin. LaPresse/Photo4 La Ferrari si lecca le ferite, consapevole di aver ormai archiviato le possibilità di vincere i titoli mondiali, in mano a ...

F1 – Gioia Mercedes - Verstappen si difende e critica Vettel e Raikkonen : le parole dei protagonisti dopo Suzuka : Hamilton vince a Suzuka, Bottas firma la doppietta Mercedes con il secondo posto, terzo un polemico Verstappen: le parole dei protagonisti nel post gara Lewis Hamilton continua a dettare legge in lungo e largo, sui tracciati di F1 di tutto il mondo. Il pilota Mercedes domina il GP di Suzuka, chiudendo al primo posto anche davanti al pubblico giapponese. Dietro di lui l’altra Mercedes, guidata da Valttery Bottas a completare il ...

F1 – Si spengono i semafori a Sochi - Hamilton si difende dall’attacco di Vettel : ecco la partenza del Gp di Russia [VIDEO] : E’ cominciato il sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, a Sochi cominciano le emozioni del Gp di Russia semafori che si spengono, adrenalina che sale ed emozioni che possono cominciare ad affiorare. Scatta il Gp di Russia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, crocevia importante nella lotta per il titolo iridato tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. In pole parte Valtteri Bottas, che proprio sul circuito di ...

Vettel : “Difenderò sempre il mio team” : Secondo quanto pubblicato da La Gazzetta dello Sport, a Singapore Sebastian Vettel avrebbe detto addio alle speranze iridate. Ma né il tedesco, né il boss Ferrari né il suo ex-capo in Red Bull concordano sul fatto che sia finita. Vettel è a 40 punti dal campione della Mercedes Lewis Hamilton, ma Maurizio Arrivabene ha detto […] L'articolo Vettel: “Difenderò sempre il mio team” sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...

F1 - Vettel ruggisce e difende la Ferrari : “giù le mani dalla nostra strategia - mai creduto di essere più veloci” : Il tedesco ha commentato l’esito del Gp di Singapore, professando fiducia in vista degli ultimi sei Gran Premi di questa stagione Una gara da dimenticare, una prestazione al di sotto delle aspettative che rischia di compromettere la corsa verso il titolo mondiale. Photo4/LaPresse Sebastian Vettel non ha certo brillato a Singapore, chiudendo terzo e perdendo altri dieci punti da Lewis Hamilton, vincitore della gara disputata sul ...