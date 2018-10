F1 - Valsecchi sul caso Mercedes | ' Grave che non ci sia Tombazis | è una mancanza

Valsecchi e Webber sulla scelta di Ricciardo : Secondo Davide Valsecchi, ex-campione di GP2 e ora inviato di Sky, Daniel Ricciardo non ha avuto altra scelta se non lasciare la Red Bull, costretto a scegliere la Renault dal 2019 a causa di Max Verstappen: “Daniel non vuole essere il secondo pilota alla Red Bull ed è chiaro che Verstappen sia il preferito nel […] L'articolo Valsecchi e Webber sulla scelta di Ricciardo sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...