F1 | splendida occasione per Tatiana Calderon | debutto con la Sauber-Alfa Romeo martedì in

(Di venerdì 26 ottobre 2018) La colombiana farà il suoufficiale al volante della, compiendo un filming day sul circuito messicano Ottima opportunità per, la colombiana debutterà infatti al volante dellain Messico, compiendo un filming day con la scuderia svizzera di cui è tester da due anni. Ph. TwitterCome imposto dal regolamento, lanon potrà percorrere più di 100 km con pneumatici dimostrativi, ma sarà comunque unaper guidare per la prima volta una monoposto di Formula 1. “Sono molto felice ed entusiasta dell’opportunità che mi hanno dato l’F1 Team, Escuderia Telmex, Telcel, Infinitum e Claro di guidare una vettura di Formula 1 per la prima volta nella mia carriera” le parole di. “Da quando ho iniziato a correre, il mio sogno e il mio ...