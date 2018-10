F1 | Hamilton mette le cose in chiaro | “la frase sugli errori stupidi? Non era di certo

F1 - Hamilton mette le cose in chiaro : “i team order? La Ferrari in passato ha fatto le stesse cose” : Il pilota della Mercedes è tornato a parlare dei team order, sottolineando come anche la Ferrari in passato sia ricorsa a questo tipo di espedienti Lewis Hamilton non ci sta e, per difendere l’onore della Mercedes, entra a gamba tesa sui critici. Il team order dato a Bottas a Sochi non è una novità in Formula 1, il britannico si sofferma proprio sui precedenti per difendere la propria scuderia, puntando il dito contro la ...

F1 – Hamilton vince con l’aiutino - si mette malissimo per Vettel : ecco la nuova classifica piloti dopo il Gp di Russia : Il pilota della Mercedes guadagna dieci punti su Vettel, portando a cinquanta il gap in classifica sul tedesco della Ferrari Ottava vittoria stagionale, la settantesima in carriera, per Lewis Hamilton che vince il Gp di Russia davanti al compagno di squadra Bottas e a Sebastian Vettel. Il pilota della Mercedes si prende così un successo molto discutibile, visto l’ordine di scuderia che ha costretto il finlandese a cedere la posizione ...

Formula 1 - GP Monza : Rosberg mette in guardia Vettel. 'Non può più sbagliare - Hamilton è una macchina' : Chiedere a uno di rallentare un avversario non è la fine del mondo, Kimi ha perso la prima posizione anche per motivi di blistering" Su Vettel "Ogni volta che Vettel ha avuto un'opportunità non è ...