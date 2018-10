F1 – Giornata faticosa per la Ferrari in Messico | l’analisi di Vettel | “è stato difficile

sportfair

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Le parole di Sebastianal termine della primadi prove libere del Gp delE’ terminata la primadi prove libere del Gp delper la, conche ha chiuso le Fp2 solo al settimo posto. Il team di Maranello deve lavorare sodo in vista dell’importantedi qualifiche di domani.ha analizzato molto nel dettaglio la sua primadi prove, partendo dalla pole conquistata lo scorso anno proprio sulla pista messicana: “non so se potrò ripetere la pole dell’anno scorso, èper noi far funzionare la macchina nel modo giusto oggi, èinteressante comparare i pacchetti stamattina, mentre pomeriggio abbiamo lavorato sulla simulazione qualifiche e gara, sul giro secco fatichiamo con le gomme, si scivola parecchio, questo non permette alle gomme di non funzionare ...