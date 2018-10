Europee | Toti | “Weber candidato? Sembra che non vogliamo cambiare Berlusconi importante

ilfattoquotidiano

: Europee, Toti contro Forza Italia: “Candidato Weber? Scelta sbagliata” - Telenord : Europee, Toti contro Forza Italia: “Candidato Weber? Scelta sbagliata” - CarloBi85609759 : RT @Joker__Reloaded: #Berlusconi rinuncia a candidarsi alle elezioni europee: è la fine del c.d. 'centro-destra' berlusconiano e l'inizio d… - BorderKeroro : RT @Joker__Reloaded: #Berlusconi rinuncia a candidarsi alle elezioni europee: è la fine del c.d. 'centro-destra' berlusconiano e l'inizio d… -

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Nuovo attacco di Giovannial proprio partito. Questa volta il governatore ligure critica la scelta di Forza Italia di sostenere il tedesco Manfred Weber comealla presidenza della Commissione per le prossime elezioni: “Siamo proprio sicuri – scrivesu Facebook – che il capogruppo del Partito popolare, uomo della Merkel, tra i principali protagonisti di questo governo dell’Europa, rappresenti al meglio quella voglia di cambiamento e rinnovamento delle istituzioni e della politica di Bruxelles che pure Forza Italia ha predicato per anni?”. Se davvero si vuol, prosegue, sarebbe stato meglio “trovare un uomo nuovo, non legato da anni ad una politica e una istituzione che tutti riteniamo da ristrutturare. E magari scegliere un uomo o una donna espressione di quei Paesi mediterranei che troppo spesso sono stati trattati ...