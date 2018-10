Europa | gli eletti si tengono le pensioni privilegiate Pd si spacca | sei votano con

Pagelle / Marsiglia Lazio (1-3) : i voti della partita (Europa League gruppo H) : Pagelle Marsiglia Lazio: i voti della partita di Europa League. Grandi i biancocelesti che espugnano il Vélodrome vincendo 3-1 e avvicinano sensibilmente la qualificazione ai sedicesimi(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 23:41:00 GMT)

Europa League - Marsiglia-Lazio 1-3. Gol di Wallace - Caicedo - Payet e Marusic : La Lazio passa a Marsiglia e praticamente ipoteca la qualificazione. Vittoria convincente al Velodrome che infrange anche il tabù Garcia risalente ai derby dell'Olimpico. La squadra di Inzaghi si ...

Calcio - Europa League 2018-2019 : Marsiglia-Lazio 1-3. La qualificazione ora è più vicina : La Lazio espugna Marsiglia e si avvicina al passaggio ai sedicesimi di finale di Europa League: i biancocelesti passano per 1-3 in terra francese e salgono a quota 6 punti, mentre i transalpini restano a 1. La vittoria del Francoforte, che batte 2-0 l’Apollon salendo a quota 9 e lasciando gli avversari a 1, spiana la strada anche agli uomini di Inzaghi. Per la Lazio vanno in gol Wallace, Caicedo e Marusic, mentre Payet sigla il momentaneo ...

Europa League - Siviglia e Villarreal a valanga - vince l'Eintracht : Eintracht Francoforte-Apollon Limassol 2-0 : 13' Kostic, E,, 32' Haller, E, Marsiglia-Lazio 1-3, leggi la cronaca, Classifica : Eintracht Francoforte 9, Lazio 6, Apollon 1, Marsiglia 1 gruppo I - Si ...

LIVE Marsiglia-Lazio - Europa League 2019 in DIRETTA : 1-3. Marusic chiude la partita : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della gara della terza giornata dell'Europa League di calcio : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.30 ...

Risultati Europa League : Villarreal - Chelsea e Siviglia danno spettacolo : Risultati Europa League, tanti gol e spettacolo in questa serata, il Chelsea di Maurizio Sarri ha vinto contro il BATE per 3-1 Risultati Europa League, serata ricca di gol, sopratutto grazie alle squadre spagnole. Dopo la vittoria del Betis sul Milan infatti, anche l’altra squadra di Siviglia è scesa in campo mettendo a segno ben 6 reti contro l’Akhisar Belediye. Goleada anche per il Villarreal che contro il Rapid Vienna ha ...

PAGELLE/ Marsiglia Lazio : i voti della partita e l'uomo del match (Europa League gruppo H - primo tempo) : PAGELLE Marsiglia Lazio: i voti della partita, i giudizi a tutti i protagonisti della sfida del Vélodrome, che si è giocata per la terza giornata nel gruppo H di Europa League(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 23:08:00 GMT)

Risultati Europa League : Siviglia e Villarreal a valanga - tris Chelsea : Con le partite delle 21, si è conclusa la terza giornata della fase a gironi di Europa League. Preziosissime vittorie esterne di Genk – in Turchia contro il Besiktas -, Vidi – in Grecia contro il Paok – e Dinamo Kiev – a Rennes -. Siviglia e Villarreal asfaltano rispettivamente Akhisar e Rapid Vienna con un 6-0 e un 5-0. Nel girone della Lazio, l’Eintracht Francoforte regola con un 2-0 l’Apollon ...

Highlights Europa League : Marsiglia-Lazio 1-3. Video Gol - Pagelle e tabellino : Nel primo tempo possesso sterile del Marsiglia e vantaggio meritato della Lazio che crea le occasioni più pericolose: da calcio d’angolo Wallace sfrutta al meglio un’uscita a vuoto di Mandanda svettando più in alto di tutti. Poi il portiere della squadra francese si riscatta su Immobile che colpisce anche un palo. Nel secondo tempo gli […] L'articolo Highlights Europa League: Marsiglia-Lazio 1-3. Video Gol, Pagelle e tabellino ...

Europa League - una Lazio “ritrovata” espugna Marsiglia - ma non mancano le grane per Inzaghi : Europa League, Lazio vittoriosa contro il Marsiglia, arrivano tre punti importanti per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta Europa League, la Lazio vince per 3-1 a Marsiglia convincendo anche dal punto di vista del gioco. La squadra di Simone Inzaghi ha dominato l’incontro per buona parte della gara, subendo solo il ritorno marsigliese nel finale, quando Payet è riuscito solo ad accorciare il distacco siglando il 2-1 ...

Risultati Europa League / Classifica aggiornata : la Lazio sbanca Marsiglia - Milan sconfitto in casa : Risultati Europa League: Classifica aggiornata, l'esito delle partite per la terza giornata della fase a gironi. Il Milan perde in casa contro il Betis, la Lazio sbanca il Vélodrome(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 22:50:00 GMT)

Europa League - Marsiglia-Lazio 1-3 : 22.55 La Lazio passa al 'Vélodrome' e mette un'ipoteca sul passaggio ai sedicesimi di Europa League. OM dell'ex allenatore della Roma Garcia piegato 3-1.Eintracht primo del girone a punteggio pieno. Primo tempo di marca biancoceleste.Vantaggio di Wallace su colpo di testa al 10'. Caceres in scivolata manca di poco il suggerimento di Immobile che poi si scatena con un palo e una girata alzata da Mandanda. Nella ripresa Lulic si fa fermare dal ...

Lazio - prova di forza contro il Marsiglia : capolavoro firmato Inzaghi - biancocelesti super in Europa League [FOTO e VIDEO] : 1/21 AFP/LaPresse ...

Highlights Europa League : Marsiglia-Lazio 0-2. Video Gol - Pagelle e tabellino : Nel primo tempo possesso sterile del Marsiglia e vantaggio meritato della Lazio che crea le occasioni più pericolose: da calcio d’angolo Wallace sfrutta al meglio un’uscita a vuoto di Mandanda svettando più in alto di tutti. Poi il portiere della squadra francese si riscatta su Immobile che colpisce anche un palo. Nel secondo tempo gli […] L'articolo Highlights Europa League: Marsiglia-Lazio 0-2. Video Gol, Pagelle e tabellino ...