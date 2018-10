Esonero Gattuso? Le ultime novità dopo la notte di riflessione in casa Milan

Milan - Gattuso a testa bassa : “perse le nostre sicurezze. Esonero? Ecco cosa dico” : Gennaro Gattuso potrebbe essere esonerato dal ruolo di allenatore del Milan a seguito dell’ennesima prestazione al di sotto delle aspettative Gennaro Gattuso è a serio rischio esonero dal ruolo di allenatore del Milan. Il tecnico rossonero, dopo la debacle contro il Betis Siviglia in Europa League, si è presentato ai microfoni di Skysport per commentare la pessima prova dei suoi: “Abbiamo perso la bussola, quella di oggi è ...

“Game over Milan” - l’ennesimo disastro di Gattuso che sa di Esonero : cambia 4 moduli e crolla con il Betis : Ennesimo tracollo del Milan in quel di San Siro, i rossoneri perdono anche contro il Betis Siviglia e la crisi di risultati fa tremare la panchina di Gattuso Un Milan senza mezzi termini scandaloso questa sera a San Siro… e non solo questa sera, purtroppo per i tifosi rossoneri. Alla squadra di Gattuso manca tutto: qualità, carattere, voglia di vincere, organizzazione tattica, ritmo, capacità difensiva, rabbia e chi più ne ha più ne ...

Milan - Gattuso : “Non mi sento a rischio - voci su Esonero sono chiacchiere da bar” : “Faccio l’allenatore e sono consapevole che vengo giudicato per i risultati. Ma da quando alleno il Milan in A ho perso 6 partite: andate a vedere quante ne abbiamo fatte“. Gennaro Gattuso si lascia scivolare addosso le voci che lo vogliono a rischio esonero. “Fa parte del lavoro di questo mondo qua, io devo pensare a domani e a mettere la squadra migliore in campo”, commenta a Sky Sport, alla vigilia della ...

Milan - Gattuso col Sassuolo rischia l’Esonero : pronta un’alternativa di lusso : Gennaro Gattuso a serio rischio, la panchina del Milan traballa notevolmente e già il nome del suo sostituto circola in ambienti di calciomercato Gennaro Gattuso è a serio rischio esonero. Dopo essere stato difeso a spada tratta dalla nuova dirigenza del Milan, con Maldini a capo del partito pro-Ringhio, ha continuato a collezionare brutti risultati e figure non proprio d’alto profilo. Questa squadra non ha carattere e la colpa di ...

