ENI corre l' utile netto dei primi nove mesi dell' anno

PECHINO EXPRESS 2018 - SESTA TAPPA/ Diretta e concorrenti - AliENI vs Ridanciani : "Come le iene" : PECHINO EXPRESS 2018, SESTA TAPPA 25 ottobre, Raidue: Costantino Della Gherardesca presenta la nuova coppia degli Alieni che partono dalla Tanzania. Chi sarà eliminato?(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 22:13:00 GMT)

Pattinaggio artistico - Skate Canada 2018 : EvgENIa Medvedeva e Shoma Uno i favoriti. Poca concorrenza per James-Ciprès e Hubbel-Donohue : L’impianto Place Bell di Laval, Quèbec, ospiterà questo fine settimana Skate Canada 2018, seconda tappa della ventiquattresima edizione dei circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico. Tra le quattro gare in programma, la più avvincente sarà senza dubbio quella individuale femminile che, almeno sulla carta, vede partire in pole position per conquistare il gradino più alto del podio la vice Campionessa Olimpica Evgenia ...

Atletica - VENIce Marathon : domENIca si corre in laguna : Al femminile, da evidenziare i nomi della keniana Angela Jemesunde Tanui , 2h26:31, Vienna 2017, e dell'ultramaratoneta croata Nikolina Sustic , neocampionessa del mondo della 100 km su strada.

Atletica – VENIce Marathon : domENIca si corre in laguna : Atletica, Venice Marathon: domenica 13.000 di corsa in laguna La 33esima edizione della Huawei VeniceMarathon, domenica 28 ottobre, sarà quest’anno nel segno del Giappone e del suo idolo Yuki Kawauchi. Il maratoneta “samurai” capace di grandi imprese, l’uomo che aspira a correre 100 maratone sotto le 2h20 e che correrà la sua 87esima in carriera e la decima da inizio anno, in questa stagione ha conquistato la classica di Boston in ...

TU SI QUE VALES 2018 - QUARTA PUNTATA/ Pagelle : litigi tra giudici - gaffe di Belen e concorrenti "gENIali" : Canti e balli a Tu si que VALES 2018, che nella QUARTA PUNTATA cedono il passo a scienza e innovazioni. Una fra tutte, i robot fatti di Lego che stupiscono la giuria.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 07:13:00 GMT)

Tu sì que vales 2018 - quarta puntata/ Diretta e concorrenti : Belen Rodriguez e il "no" a Mara VENIer : Tu sì que vales 2018, Diretta e concorrenti quarta puntata 20 ottobre: chi accederà Direttamente alla finale? Conducono Belen, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 21:12:00 GMT)

Pechino Express 2018/ Diretta e concorrenti : gli AliENI Roberto e Simon. Eliminati e classifica (5a tappa) : Pechino Express 2018, Diretta quinta puntata: si riparte dalla Tanzania. Costantino della Gherardesca accoglie la coppia degli #Alieni, Simon & the Stars e Roberto Meloni.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 23:18:00 GMT)

DomENIca si vota : alle urne 427 mila elettori. Ecco cosa occorre sapere : TRENTO. Sono 427.450 i trentini aventi diritto al voto. Domenica 21 ottobre urne aperte per eleggere il presidente della Provincia e il Consiglio provinciale. Ecco un vademecum per il voto. Quando si ...

Forza Salvini - nasce la corrente populista dentro Forza Italia/ “SostENIamo la Lega" - schiaffo a Berlusconi : Forza Salvini, nasce la corrente populista dentro Forza Italia: “Sosteniamo la Lega", schiaffo a al presidente Silvio Berlusconi. Il suo promotore è stato sospeso immediatamente(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 15:48:00 GMT)

Al via la campagna dei pediatri di famiglia : obiettivo educare i gENItori e i bambini all’uso corretto degli antibiotici : educare i genitori e i bambini all’uso corretto degli antibiotici. E’ questo il principale obiettivo della nuova campagna I Consigli di Mio, Mia e Meo. L’iniziativa è promossa, su tutto il territorio nazionale, dalla Federazione Italiana Medici pediatri (FIMP). Viene presentata oggi in occasione della prima giornata del XII Congresso Nazionale Scientifico della FIMP dal titolo Tutti i bambini…un unico stivale! Fino a sabato Riva del Garda ...

Grande Fratello Vip - 'ha bestemmiato' : Eva Henger a DomENIca Live fa cacciare un concorrente? : Scatenatissima Eva Henger da Barbara D'Urso . La ex pornostar ha lanciato un siluro in diretta a Domenica Live contro Francesco Monte , forse per farlo squalificare dal Grande Fratello Vip : ' Ha ...

Vittorio Sgarbi : 'DomENIco Lucano come chi soccorreva gli ebrei durante il fascismo'. E lascia Forza Italia : La magistratura non deve interferire con la politica', ha aggiunto ancora Sgarbi. Intanto, accanto alla netta presa di posizione per il sindaco di Riace, Vittorio Sgarbi fa sapere che è intenzionato ...

CASTELLO ESTENSE - DomENIca 7 ottobre alle 16 nell'ambito di 'Internazionale'. Iniziativa gratuita ma occorre iscriversi : Un 'CASTELLO a fumetti' riservato ai bambini, percorso speciale in CASTELLO con laboratorio finale 04-10-2018 / Giorno per giorno Domenica 7 ottobre alle 16 il CASTELLO ESTENSE di Ferrara diventa "...

Paura a X Factor - il concorrente cade dal palcoscENIco durante l'esibizione : Attimi di panico durante l'ultima puntata della versione britannica di X Factor. Tommy Ludford, un concorrente in gara, dopo aver conquistato il pubblico e la giuria con la sua musica, non si è ...