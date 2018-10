Enel Green Power apre le porte della centrale geotermica Piancastagnaio 3

Enel Green Power costruisce il più grande impianto fotovoltaico in Sud America : Enel Green Power Brasil Participações Ltda., "EGPB",, la controllata brasiliana per la rinnovabili del Gruppo Enel avvia in Brasile la costruzione del più grande impianto di fotovoltaico del Sud ...

Enel Green Power avvia la costruzione tre parchi eolici in Spagna : Enel Green Power España, la controllata di Endesa nel settore delle rinnovabili, ha avviato i lavori di costruzione di tre parchi eolici per una capacità complessiva di 128 MW, nelle ...

Enel Green Power connette a rete Messico due impianti solari : Enel Green Power Mexico, EGPM,, la controllata messicana del Gruppo Enel per le rinnovabili, ha costruito e connesso alla rete circa 1.089 MW di energia solare in Messico. La nuova capacità comprende ...

Enel Green Power Espana avvia costruzione parco solare : Enel Green Power Espana , "EGPE",, la società per le rinnovabili di Endesa , ha avviato i lavori di costruzione del parco solare fotovoltaico di Totana da 84,7 MW . Il più grande della società in ...