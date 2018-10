Empoli - Juventus probabili formazioni | rebus portieri per Allegri e Andreazzoli

Serie A – Da Udinese-Juventus a Empoli-Roma : le quote dell’ottava giornata di campionato : Appuntamento con la Serie A insieme alle migliori quote di William Hill. Il bookmaker britannico offre quote maggiorate per i match dell’ottava giornata Le Migliori quote di William Hill nelle giornate di campionato scandiscono l’ottava giornata di Serie A. Inoltre, il bookmaker – in gioco dal 1934 – dà il benvenuto ai nuovi utenti con il codice ITA250, che prevede 250 euro di bonus. L’ottavo turno del massimo campionato si apre con ...