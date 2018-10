Elezioni Midterm : cosa sono le Elezioni di metá mandato in USA - : I cittadini americani sono chiamati alle urne per scegliere tutti i 435 membri della Camera e un terzo dei membri del Senato, oltre a 36 governatori e molti sindaci delle città. Il sistema prevede l'...

Usa - incombono le Elezioni di midterm e Trump teme lo sgambetto dem : Sul fronte dei repubblicani invece si punta soprattutto sull'effetto Trump, la cui popolarit continua a volare, forte soprattutto di un'economia americana che continua a correre come non mai. Senza ...

Midterm - democratici avanti alla Camera/ Elezioni Usa - ultime notizie : sondaggi - Donald Trump al 47% : Usa, Elezioni di Midterm: meno due settimane. ultime notizie, prova cruciale per Trump: ecco cosa può accadere dopo il voto in programma il prossimo 6 novembre(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 19:19:00 GMT)

Gli Stati Uniti accusano una donna russa di interferenze nelle Elezioni di Midterm : L'intelligence americana si dice preoccupata delle 'campagne in corso' da parte di Russia, Cina e Iran per influenzare la politica americana e mettere a rischio la fiducia nella democrazia. Non ci ...

Elezioni provinciali a Trento e Bolzano : chiusa campagna - domenica il voto : Urne aperte per 850mila cittadini nella Regione più a nord dell'Italia, e dove potrebbe avvenire uno storico ribaltone dopo la rottura dell'alleanza fra Pd e Svp. In crescita il Centrodestra unito -

BAVIERA AL VOTO/ Risultati Elezioni in diretta : Csu ‘accusa’ Merkel “scoperto il lato destro” (ultime notizie) : elezioni BAVIERA, Risultati in diretta, i voti: debacle Merkel, in ascesa Ultradestra e Verdi (ultime notizie). Grande attesa per la tornata elettorale che si terrà oggi nel Land tedesco(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 16:30:00 GMT)

Congresso Usa - Trump in testa alle Elezioni di metà mandato : ... grazie anche gli ultimi risultati ottenuti sul fronte dell'immigrazione, con una forte riduzione dei clandestini dalla data del suo insediamento,, dell'economia nazionale, +4.2% del Pil nel secondo ...

NYT - TRUMP EREDITÒ 413 MILIONI ELUDENDO IL FISCO/ Accusato di frode - replica "Non si sono ripresi da Elezioni" : Donald TRUMP ha ereditato 413 MILIONI di dollari ELUDENDO il FISCO: accusa del NYT. Il quotidiano della Grande Mela getta nuove ombre sul Presidente degli Stati Uniti.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 18:58:00 GMT)

Poroshenko accusa la Russia di interferire quotidianamente nelle Elezioni ucraine - : Il presidente dell'Ucraina Petro Poroshenko ritiene che la Russia interferisce nelle elezioni ucraine su base quotidiana. Lo riferisce l'ufficio stampa della presidenza ucraina. "La Russia non ...

Magenta - i musulmani accusano la Lega : “Chiesti i voti alle Elezioni in cambio di una moschea e di un campo da cricket” : “Abbiamo avuto un incontro segreto con la Lega. In quell’occasione sono state fatte due promesse: una moschea e un campo da cricket. Tutto questo in cambio dei nostri voti alle elezioni comunali”. Muhammad e Shehroz, due giovani fedeli musulmani, convocano una conferenza stampa e raccontano la recente storia politica di Magenta, in provincia di Milano, dove nella primavera 2017 il centrodestra, grazie alla poderosa affermazione del ...

Facebook - in vista Elezioni Usa e Ue una war room contro fake news : In vista delle elezioni americane di metà mandato, a novembre, e delle prossime elezioni in Brasile e in altri Paesi, senza escludere le elezioni europee della prossima primavera, Facebook lavora alla ...

Usa - Bloomberg sfida Trump : pronto a candidarsi alle Elezioni 2020 : Donald Trump potrebbe presto avere un nuovo rivale per le prossime elezioni alla Casa Bianca. Michael Bloomberg, tre volte sindaco di New York e a capo di un impero dei media, sta valutando...