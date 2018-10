Elena Cattaneo e altre donne di scienza ai confini dell' ignoto

Elena Cattaneo : "La ragione è il più potente antidoto agli stregoni di tutti i tempi". : "Bisogna tornare ad applicare rigorosamente il metodo scientifico altrimenti qualsiasi trovata può essere spacciata per una cura". Così Elena Cattaneo , dottoressa, ricercatrice e senatrice a vita della Repubblica mette in guardia dalle cure-non cure.In un'intervista a La Stampa, la dottoressa Cattaneo esprime le sue preoccupazioni su questo tema. Sono molte le persone che a causa della disperazione subentrata a causa di una ...

Elena Cattaneo : "I guaritori-santoni non moriranno mai : sfruttano la disperazione" : È esagerato dire che in Italia la scienza è sotto attacco? 'Piuttosto parlerei di divaricazione del discorso pubblico, della politica, dalla realtà dei fatti. Se si comincia a teorizzare che in ogni ...