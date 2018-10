El Shaarawy | ' Per il mio compleanno vorrei battere il Napoli'

Roma - El Shaarawy a 360 gradi : dal pareggio con l'Atalanta all'addio di Strootman - passando per l'arrivo di Ronaldo in bianconero : ... l'attaccante esterno dei giallorossi, Stephan El Shaarawy ha rilasciato dichiarazioni, alquanto interessanti, su Sky Sport 24 tornando sul pareggio per 3-3 dei capitolini contro l'Atalanta, ...

Roma - El Shaarawy : 'Strootman grave perdita. Sulla Juve e Ronaldo...' : L'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy ha parlato a Sky Sport , a due giorni dal match contro il Milan: ' L'addio di Strootman? Kevin è una mancanza grande, nel gruppo e nello spogliatoio. Era un uomo carismatico, uno che si faceva sentire . Ci sono però ...

Roma - El Shaarawy : 'Strootman grande perdita - ma abbiamo giovani di talento' : CI sono i presupposti per fare le cose come l'anno scorso', ha detto El Shaarawy in un'intervista a Sky Sport. Dopo il pareggio contro l'Atalanta all'Olimpico, si è posto l'accento sul 4-3-3 di Di ...