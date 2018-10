Ecco alcune Tariffe per Smartphone sotto i 10 euro di Novembre 2018

Parma - il club torna agli italiani : decisive le nuove politiche estere cinesi. Ecco alcune dichiarazioni dalla conferenza di oggi : L’ufficialità è arrivata poco prima di pranzo: Lizhang non è più l’azionista di maggioranza del Parma. Infatti, Nuovo Inizio, la società che comprende i sette fondatori del club emiliano, è rientrato in possesso del 60% del Parma Calcio, mentre l’imprenditore cinese manterrà il 30%. L’operazione è stata portata a termine per via delle politiche estere cinesi che hanno limitato i margini di movimento di capitali ...

Venezia sommersa nel 2100? Ecco perché alcune bellezze storiche italiane spariranno : Il risultato di una ricerca pubblicata su Nature Communications ha calcolato i rischi che corrono per erosione e sommersione i siti patrimonio dell'umanità UNESCO. L'Italia possiede il maggior numero dei beni patrimonio dell'umanità in pericolo: da Venezia alla Val di Noto, passando per le Cinque Terre e la città di Ferrara.Continua a leggere

Se non vi fidate di Google - Ecco alcune alternative per mail e ricerche : La falla di Google Plus , le polemiche sulla trasparenza degli algoritmi , le impostazioni sulla geo-localizzazione poco chiare, le tensioni legate al motore di ricerca censurato per la Cina . Nelle ...

Amazon Prime Video - Eccovi alcune novità del mese di ottobre - : Dick, The Man in the High Castle parla di un mondo in cui gli Alleati hanno perso la Seconda Guerra Mondiale. Nella terza stagione della serie vincitrice dell'Emmy, Juliana Crain , Alexa Davalos, ...

Argentina - Maradona protagonista di alcune dichiarazioni al vetriolo : Ecco cosa ha detto : Diego Armando Maradona allena il Dorados, squadra messicana. I risultati sono positivi e lo stanno premiando, ma il Pibe de Oro continua a far discutere per le sue dichiarazioni al vetriolo sull’Argentina: prima ha definito il ct Scaloni “buono solo per dirigere il traffico“, poi ha aggiunto che “la nazionale è una manica di traditori e non tornerò mai ad allenarla”. Il tutto a causa del presidente della ...

Ecco cosa si nasconde dietro alcune delle novità di Google Chrome 69 : Scopriamo insieme cosa si nasconde dietro ad alcune delle novità di Google Chrome 69, versione rilasciata per festeggiare il decimo compleanno del browser L'articolo Ecco cosa si nasconde dietro alcune delle novità di Google Chrome 69 proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant sta ricevendo il Material Design - Eccolo in alcune immagini : Google Assistant sta ricevendo l'aggiornamento al Material Design. Ecco qualche immagine che ci mostra il nuovo look dell'assistente Google. L'articolo Google Assistant sta ricevendo il Material Design, eccolo in alcune immagini proviene da TuttoAndroid.

Pechino Express 2018 - il reality di RaiDue riparte dall’Africa : Ecco le novità (alcune “cattive”) : La scorsa sembrava dovesse essere l’ultima edizione di un format ormai stanco, invece Pechino Express riparte con più entusiasmo che mai, da giovedì 20 settembre su RaiDue. Lo fa con una meta totalmente inedita, l’Africa, da nord a sud, mai vistata nelle sette edizioni precedenti. E con un regolamento totalmente cambiato e, sulla carta, accattivante. Entreranno in vigore delle nuove dinamiche di gioco, presentate come “novità ...

Il Material Design arriva anche su Google Search : Ecco alcune immagini : Il nuovo Material Design arriva anche su Google Search, ridisegnando la barra di ricerca: ecco la nuova interfaccia in alcuni screenshot. L'articolo Il Material Design arriva anche su Google Search: ecco alcune immagini proviene da TuttoAndroid.

Salute : perché alcune persone mangiano le unghie? Ecco 5 motivi supportati dalla scienza : perché alcune persone si mangiano le unghie? È ancora materia di dibattito scientifico, ma diversi studi hanno proposto delle spiegazioni per questo comportamento. Vediamo quali. 1. Freud sosteneva un collegamento con il sesso Sigmund Freud pensava che le persone che si mangiavano le unghie soffrivano di un disturbo della personalità orale recettiva a causa di un eccessivo allattamento al seno durante l’infanzia. Oltre a mangiare le unghie, le ...