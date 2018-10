È stato fermato anche il quarto sospetto per la morte di Desirée

Diciottenne pestato - fermato buttafuori : ANSA, - FOGGIA, 22 OTT - E' stato sottoposto a fermo il buttafuori della discoteca Domus di Foggia vicino alla quale è stato pestato e ferito gravemente un 18enne di Lucera nella notte tra sabato e ...

Foggia - 18enne pestato fuori dalla discoteca : fermato il buttafuori : Il 36enne è responsabile alla sicurezza del locale e secondo le indagini avrebbe pestato il ragazzo per futili motivi, pare dopo che al 18enne era stato negato l'ingresso nel locale

Fermato perché parla al cellulare mentre guida - carabinieri trovano droga : arrestato 32enne : Durante un normale servizio di controllo alla circolazione stradale predisposto nel quartiere marinaro del Capoluogo, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Catanzaro ...

Cagliari - fermato africano clandestino : era stato espulso nel 2017 : È finito in manette grazie agli agenti della squadra mobile di Cagliari un clandestino di nazionalità algerina di 21 anni.L"individuo, tale Hamza Garouchi, faceva parte di un gruppo di 66 migranti sbarcati a Sant"Antioco nello scorso fine settimana, durante uno degli innumerevoli approdi "silenziosi" ma costanti nelle coste isolane, dove si verificano con cadenza quasi quotidiana.Grazie alle indagini effettuate dagli inquirenti è stato possibile ...

RODRIGO ALVES ARREstato/ Video - il Ken Umano in manette : “Fermato dalla Polizia perché…” : Dopo avere guardato il passaporto di RODRIGO ALVES, la Polizia lo ha fermato e ARRESTATO perché la sua faccia non corrisponde a quella che compare sul documento.(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 12:22:00 GMT)

Brett Kavanaugh è stato confermato alla Corte Suprema : Dopo un divisivo e controverso processo durato settimane, il Senato degli Stati Uniti ha infine approvato la sua nomina con 50 voti a favore e 48 contrari The post Brett Kavanaugh è stato confermato alla Corte Suprema appeared first on Il Post.

Mafia - arrestato in Romania il latitante Bigione : il manager del narcotraffico di Messina Denaro fermato al supermercato : Fine della latitanza, per la seconda volta. La storia di Vito Bigione, manager del narcotraffico originario di Mazara del Vallo e organico alla famiglia mafiosa di Matteo Messina Denaro, somiglia alla trama di Prova a Prendermi, il film con Leonardo Di Caprio. Da due mesi era tornato latitante – e nella lista dei trenta ricercati più pericolosi d’Italia – ma le indagini sulla sua fuga erano cominciate solo nell’agosto ...

Lecce - litiga con i vicini e spara : 3 morti - una ferita grave. L’uomo è stato fermato - contestata la premeditazione : Tre persone sono morte e un’altra è rimasta gravemente ferita in una sparatoria seguita a un litigio tra vicini di casa avvenuto a Cursi, nel sud del Salento, nella tarda serata di venerdì. Le vittime sono Franco e Andrea Marti, rispettivamente padre e figlio di 63 e 36 anni, e Maria Assunta Quarta, zia di Andrea. Padre e figlio sono morti sul colpo, mentre Quarta, raggiunta all’addome, è morta dopo essere stata ricoverata nell’ospedale ...

Cremona : fermato per controllo gli trovano 3 etti droga in auto - arrestato : Milano, 28 set. (AdnKronos) - Lo hanno fermato per un normale controllo stradale, ma gli hanno trovato oltre tre etti di droga in auto e per questo lo hanno arrestato. E' accaduto ieri nel cremonese a un 24enne di origine albanese. Il giovane, un operaio incensurato, è stato fermato dai carabinieri

Marcello Foa è stato confermato come nuovo presidente della Rai : Marcello Foa è il nuovo presidente della Rai. La commissione parlamentare di Vigilanza ha infatti dato parere favorevole alla sua nomina: in 27 hanno votato a favore, in 3 contro, ci sono state una scheda nulla e una bianca. Il The post Marcello Foa è stato confermato come nuovo presidente della Rai appeared first on Il Post.

Terrorismo - fermato in Sardegna presunto foreign fighter italiano. Era stato in Siria a combattere contro Isis : Si chiama Pierluigi Caria, residente a Nuoro, in Sardegna, il presunto foreign fighter nei cui confronti è stato disposto il divieto di espatrio. È ipotizzato, ma non ancora contestato, il reato di partecipazione a organizzazione terroristica. Il provvedimento è stato preso nell’ambito di un’indagine dell’AntiTerrorismo della Polizia e della Digos di Nuoro sulle sue attività di combattimento all’estero. Il 33enne sardo, da quanto si ...

Fondi della Lega - confermato il sequestro per risarcire lo stato dalla maxi truffa sui rimborsi elettorali : Il tribunale del Riesame ha confermato il sequestro dei Fondi della Lega. Il tribunale ha dunque accolto il ricorso della procura sul sequestro dei Fondi della Lega in relazione alla truffa ai danni ...

Il cantante e oppositore politico ugandese Bobi Wine è stato fermato mentre cercava di lasciare il paese in aereo : Il cantante e oppositore politico ugandese Bobi Wine, che è parlamentare è che è stato recentemente incarcerato e torturato dal governo per via del suo sempre più folto seguito, è stato fermato mentre cercava di lasciare il paese in aereo. The post Il cantante e oppositore politico ugandese Bobi Wine è stato fermato mentre cercava di lasciare il paese in aereo appeared first on Il Post.