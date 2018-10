È morta Sara Anzanello | ex pallavolista della Nazionale | aveva 38 anni

Pallavolo italiana in lutto - è morta Sara Anzanello : A pochi giorni dal prestigioso argento mondiale conquistato dalla nazionale femminile [VIDEO], una notizia sconvolge il mondo del volley. Sara Anzanello è morta , ha perso la sua partita più difficile iniziata nel 2013, quando una gravissima forma di epatite l'aveva costretta ad un trapianto di fegato. L'ex giocatrice, campionessa mondiale nel 2002, non si era arresa alla malattia. Aveva infatti affrontato una lunga terapia riabilitativa tornando ...

Sara Anzanello , morta di epatite a 38 anni : il Ministro degli Interni Matteo Salvini saluta la campionessa di pallavolo con una dedica sui social network "Buona partita in cielo Sara ".

