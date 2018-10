Draghi chiede di intervenire su rialzo spread Oggi giudizio di Standard & Poor

Draghi chiede di intervenire su rialzo spread. 'Fiducioso' su intesa Roma-Bruxelles : Ieri sera riunione a Palazzo Chigi tra il premier Conte, Di Maio e Salvini. Oggi verdetto di Standard&Poor sull' economia italiana -

Draghi chiede uno strumento fiscale "consistente" per stabilizzare singoli Paesi : "Ma i governi creino riserve di bilancio per le crisi" : "C'è un ruolo per la divisione dei rischi" nell'Eurozona, che ha bisogno "di uno strumento di bilancio aggiuntivo per svolgere una funzione di stabilizzazione". Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi, a Berlino, fissando due condizioni: questo strumento "dovrà essere considerevole" nelle sue dimensioni e "progettato in modo da contenere l'azzardo morale". Quello di Draghi è quindi un messaggio duplice: da un lato ...

Savona chiede a Conte la testa dell'ambasciatore a Bruxelles e attacca Draghi : si è dato poteri non previsti : La domanda inizia a circolare con insistenza. Nel governo sta per venire a galla un caso Savona? Uno nuovo naturalmente, dopo la mancata nomina del professore a ministro dell'Economia per lo stop del Quirinale. La scintilla che qualche giorno fa avrebbe potuto far da detonatore alle polemiche per il momento è scattata a Bruxelles. In breve, il ministro delle Politiche ...

