Draghi al governo | banche in pericolo La Bce studia come allungare il debito 

Draghi bacchetta e il governo tira dritto - l'ombra del downgrading - : Roma, 25 ott., askanews, - La linea del governo è ribadire che la manovra non si cambia. Ma la realtà è che da domani si apre un periodo decisivo per capire se la posizione dell'esecutivo reggerà alla ...

Quota 100 - il Governo pensa ad un rinvio ma Draghi è fiducioso per un compromesso : Sono fiducioso che tutte le parti trovino un compromesso. Sappiamo che ci sono procedure stabilite e accettate da tutti, ci sono state deviazioni: non è la prima volta e non sara' l'ultima, lo ha affermato il Presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi dopo la volonta' dell'esecutivo di far partire la famigerata Quota 100 [VIDEO] e il cosiddetto reddito di cittadinanza dalla prossima primavera. Draghi fiducioso per un compromesso Come ...

Il governo in manovra va a sbattere su Draghi e Fmi : Milano. Continua il pressing nei confronti dell'Italia da parte delle massime autorità economiche mondiali sulla manovra economica e fiscale che il governo Lega-5Stelle si appresta ad approvare (il consiglio dei ministri si riunirà lunedì 15 ottobre) e a trasmettere alla Commissione europea in un cl

Draghi incontra Mattarella - l’Italia rischia la Troika. Ma il governo può sfruttarla a proprio favore : Mario Draghi incontra Sergio Mattarella, è preoccupato. Il presidente della Bce dice al presidente della Repubblica che le manovre messe in campo dal governo Lega-M5s possono provocare dure reazioni da parte dei mercati e un giudizio negativo delle agenzie di rating, in un momento in cui i rubinetti del Quantitative Easing stanno per chiudersi. A questo punto, afferma Draghi, l’unica opportunità di sostegno per l’Italia da parte ...

Manovra del Popolo - con deficit 2 - 4% governo sfida Ue. Moscovici la vede male mentre Borghi punta su BTP e gela Draghi : Niente da fare, alla fine hanno vinto le colombe: precisamente, contro il rigore del falco del ministro dell'economia Giovanni Tria, hanno avuto la meglio, dopo 12 ore circa di trattative, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Niente deficit-Pil "ben al di sotto del 2%", come aveva ordinato qualche ...