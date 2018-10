blogo

: “Tante persone lottano ogni giorno per salvare la vita dei nostri bambini: questa è la loro sfida” #DottoriInCorsia… - Raiofficialnews : “Tante persone lottano ogni giorno per salvare la vita dei nostri bambini: questa è la loro sfida” #DottoriInCorsia… - SerieTvserie : Dottori in corsia, docu-serie di Rai3: conferenza stampa - tvblogit : Dottori in corsia, docu-serie di Rai3: conferenza stampa -

(Di venerdì 26 ottobre 2018) Sta per iniziare a Roma ladi presentazione diin, ladiin 10 puntate in onda sulla terza rete della tv pubblica a partire da domenica 28 ottobre in seconda serata. Blogo seguirà lain tempo reale. Previsti i seguenti interventi:indipubblicato su TVBlog.it 26 ottobre 2018 11:45.