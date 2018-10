Dopo l’incidente | la navicella Soyuz è tornata a volare senza equipaggio

Spazio : riuscito il primo lancio del razzo Soyuz Dopo l’incidente : Effettuato nella notte il primo lancio di un razzo Soyuz dopo l’incidente verificatosi lo scorso 11 ottobre: le autorità russe hanno reso noto che il vettore Soyuz 2.1B è partito dal cosmodromo di Plesetsk, nel nord della Russia, e ha portato in orbita un satellite del Ministero della Difesa. L'articolo Spazio: riuscito il primo lancio del razzo Soyuz dopo l’incidente sembra essere il primo su Meteo Web.

MotoGp - le rivelazioni di Max Biaggi : “Lorenzo volò in Italia per venire a trovarmi Dopo l’incidente. Valentino Rossi? Dico che…” : Presente al Festival dello Sport di Trento, l’ex pilota Italiano ha ripercorso la sua carriera parlando anche di Jorge Lorenzo e Valentino Rossi Dall’inizio della sua carriera fino al secondo titolo in Superbike, Max Biaggi ha sfruttato il Festival dello Sport di Trento per rispolverare tutti i suoi ricordi. La prima volta di Vallelunga utile a scoprire le due ruote e il pianto di Magny Cours, dove il Corsaro decise di ...

Padre - madre e fratello muoiono nell’incidente - bimbo di 6 anni salvato solo Dopo 2 giorni : La vettura coinvolta nel terribile schianto è volata giù da un burrone e per 24 ore nessuno si è accorto di nulla a causa della fitta vegetazione che copriva l'auto. Il piccolo è rimasto in quella posizione per 24 ore prima di trovare le forze per uscire risalire sula strada dove un camionista ha allertato i soccorsi.Continua a leggere

VIDEO Highlights F1 GP Giappone : Lewis Hamilton domina a Suzuka - Vettel sesto Dopo l’incidente con Verstappen : Oggi si è corso il GP del Giappone 2018, 17^ tappa del Mondiale F1. Sul mitico tracciato di Suzuka è andata in scena una gara particolarmente avvincente e appassionante che si è conclusa con l’annunciata vittoria di Lewis Hamilton: il britannico della Mercedes si è imposto con estrema autorevolezza e ha allungato definitivamente in testa alla classifica generale, ormai è lanciatissimo verso la conquista del quinto titolo iridato. Sebastian ...

MotoGP - GP Thailandia 2018 : come sta Jorge Lorenzo Dopo l’incidente? Escluse fratture - accertamenti in ospedale : Jorge Lorenzo sta bene dopo il brutto incidente in cui è incappato questa mattina durante le prove libere 2 del GP di Thailandia, tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo, volato per le ghiaie in seguito a un terribile highside della Ducati (poi completamente disintegrata), non ha mai perso coscienza ma è stato portato via dalla pista in barella. Lo spagnolo è stato sottoposto a degli accertamenti al piede destro e al polso sinistro presso il ...

Moglie Amadeus : come sta Giovanna Civitillo Dopo l’incidente : Giovanna Civitillo incidente: come sta la Moglie di Amadeus Giovanna Civitillo ha avuto un incidente. Sui suoi profili Instagram ha mostrato ai fan che cosa le è successo. Nell’ultima foto postata, si è mostrata con il broncio e non può essere altrimenti dal momento che si è fatta male cadendo dall’hoverboard. La Moglie di Amadeus è stata costretta a ricorrere alle cure ospedaliere. La showgirl si è beccata una frattura composta per ...

F1 Monza - Hamilton batte Raikkonen. Vettel 4° in rimonta Dopo l’incidente : La Ferrari di Sebastian perde l’alettone in un contatto col britannico al primo giro, arriva 4°, ma Verstappen sarà penalizzato. Il britannico allunga nel Mondiale

MotoGP – Tito Rabat trasferito all’ospedale di Barcellona Dopo l’incidente : l’aggiornamento sulle sue condizioni : Tito Rabat è stato trasferito all’ospedale di Barcellona, non è esclusa un’altra operazione nei prossimi giorni: in settimana la Ducati Avintia farà chiarezza in conferenza stampa Il terribile incidente che ha coinvolto Tito Rabat durante le FP4 di Silverstone è ancora negli occhi di tutti. Lo spagnolo è stato colpito dalla Honda di Morbidelli mentre si trovava a terra dopo una caduta. Il pilota della Ducati Avintia ha rimediato una tripla ...

Barbara D’Urso rassicura i fan Dopo l’incidente avvenuto sul set de ‘La Dottoressa Giò’ : ecco cosa ha avuto! : Barbara D’Urso conferma il trauma toracico ma è pronta a tornare in tv La conduttrice dà appuntamento ai fan a lunedì con ‘Pomeriggio 5’ Barbara D’Urso nei giorni scorsi è rimasta vittima di un incidente sul set de “La Dottoressa Giò”. La conduttrice rassicura i fan e via social fa sapere di aver avuto solo un trauma toracico. Barbara D’Urso sta bene dopo l’incidente, ha avuto solo un trauma ...

“Un cazzottone in faccia”. Barbara D’Urso Dopo l’incidente : ecco come sta : Una manciata di giorni e ritroveremo Barbara D’Urso sul piccolo schermo. dopo la pausa estiva, infatti, Carmelita è pronta per tornare in onda con Pomeriggio Cinque, il salotto tv che terrà compagnia al pubblico di Canale 5 tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì. L’incidente sul set de La dottoressa Giò che Barbara ha avuto l’altro giorno, però, ha preoccupato i fan, che hanno quindi cominciato a temere lo slittamento ...

MotoGp – Gamba gonfia e sorriso stampato in volto : il primo messaggio social di Tito Rabat Dopo l’incidente di Silverstone : Tito Rabat in piedi e sorridente in ospedale: il primo post social dello spagnolo dopo il terribile incidente di Silverstone Weekend amaro a Silverstone per Tito Rabat: lo spagnolo dell’Avintia Racing è stato protagonista di un brutto incidente nelle Fp4 del Gp della Gran Bretagna a causa delle pozzanghere d’acqua in curva 7 che lo hanno fatto piombare in terra. Una volta finito sulla ghiaia Rabat è stato poi colpito dalla moto ...

F1 - GP Italia Monza 2018 : Nico Hulkenberg penalizzato di dieci posizioni a Monza Dopo l’incidente in Belgio : Costa caro al tedesco della Renault Niko Hulkenberg l’incidente al via del GP di Spa (Belgio), tredicesima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il teutoNico dovrà scontare, infatti, 10 posizioni in griglia di partenza nel prossimo appuntamento a Monza (2 settembre). Una decisione presa dalla FIA nel post-gara, dopo aver visionato e verificato i filmati, ascoltando anche la versione dello stesso Hulkenberg che si è assunto, con onestà, ...

F1 – Penalità Bottas : ecco la decisione della Federazione Dopo l’incidente con Vandoorne nelle prove libere a Spa : Un errore di Valtteri Bottas è costato lo schianto di Stoffel Vandoorne nell’ultima sessione di prove libere: la Federazione ha preso la sua decisione sull’accaduto Sessione di prove libere della mattina più ‘movimentata’ del solito in quel di Spa. A poche ore dalle qualifiche, la MeClaren di Stoffel Vandoorne si è schiantata a bordopista dopo un contatto con la Mercedes di Valterri Bottas. La Federazione ha posto ...