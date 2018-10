Dopo l’incidente - la navicella Soyuz è tornata a volare (senza equipaggio) : Soyuz (Foto: Nasa / Getty Images) È passato poco meno di un mese dall’atterraggio di emergenza della navicella Soyuz, con a bordo l’astronauta russo Aleksei Ovchinin e il collega americano Nick Hague, entrambi usciti indenni. Nella notte del 25 ottobre scorso, Soyuz è tornato a volare e questa volta il lancio, avvenuto dal cosmodromo di Plesetsk, nella regione settentrionale dell’Arkhangelsk (a 800 chilometri da Mosca), ...

Riuscito primo lancio del razzo Soyuz Dopo incidente : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Riuscito 1/o lancio Soyuz Dopo incidente : ANSA, - MOSCA, 25 OTT - E' stato effettuato nella notte il primo lancio di un razzo vettore Soyuz dopo l'incidente dello scorso 11 ottobre. Le autorità russe hanno annunciato che un razzo vettore ...

Spazio : riuscito il primo lancio del razzo Soyuz Dopo l’incidente : Effettuato nella notte il primo lancio di un razzo Soyuz dopo l’incidente verificatosi lo scorso 11 ottobre: le autorità russe hanno reso noto che il vettore Soyuz 2.1B è partito dal cosmodromo di Plesetsk, nel nord della Russia, e ha portato in orbita un satellite del Ministero della Difesa. L'articolo Spazio: riuscito il primo lancio del razzo Soyuz dopo l’incidente sembra essere il primo su Meteo Web.

Ponzone saluta Gian Carlo - morto Dopo l'incidente : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Ponzone saluta Gian Carlo, ...

La moglie lancia l'appello - de Jongh ritrovato grazie a un'app Dopo un incidente : L'ex ciclista olandese era scomparso in mattinata durante l'allenamento in bici: ritrovato, non è in fin di vita

Brasile - genitori e fratellino muoiono in incidente : bimbo di 6 anni salvato Dopo 2 giorni : Quella che sarebbe dovuta essere una gita fuori porta di un'allegra famigliola, si è trasformata invece in una vera e propria tragedia [VIDEO]. L'episodio si è consumato a San Paolo, una delle citta' più popolose del Brasile, dove la madre, il padre e un bambino di appena otto anni hanno perso la vita a to di un incidente stradale, morendo praticamente sul colpo. Nel dramma, soltanto un bambino di sei anni è riuscito a salvarsi dopo due giorni ...

MotoGp - le rivelazioni di Max Biaggi : “Lorenzo volò in Italia per venire a trovarmi Dopo l’incidente. Valentino Rossi? Dico che…” : Presente al Festival dello Sport di Trento, l’ex pilota Italiano ha ripercorso la sua carriera parlando anche di Jorge Lorenzo e Valentino Rossi Dall’inizio della sua carriera fino al secondo titolo in Superbike, Max Biaggi ha sfruttato il Festival dello Sport di Trento per rispolverare tutti i suoi ricordi. La prima volta di Vallelunga utile a scoprire le due ruote e il pianto di Magny Cours, dove il Corsaro decise di ...

"Dopo il successo sono più solo di prima. Romanzo Criminale? Venivo da un terribile incidente in moto" : "Molte donne impazziscono per me? Non ne conosco il motivo. Si vede che passano parola. Con le donne ho sempre avuto un certo successo, anche prima che arrivasse la fama". Marco Giallini risponde ai giornalisti radiofonici di "I Lunatici" e senza troppi giri di parole confessa: "Piacevo, ora non è che voglio apparire come chissà cosa. sono sempre andato via come il pane, ma quello umbro, tagliato a fette fine fine".Da ...

Dopo l'incidente della Soyuz : che ne sarà della Stazione spaziale internazionale? : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

Mamma malata di cancro torna al lavoro Dopo la radioterapia ma muore in un incidente : La donna, madre di due bambini di 6 e 8 anni, è morta in un incidente stradale il giorno stesso in cui stava tornando al lavoro dopo mesi di radioterapia.Continua a leggere

Raffaele - disabile Dopo un terribile incidente : l'appello della madre è commovente : Per curare Raffaele Carofiglio, oggi 24 anni, servono mille euro al giorno. In Austria. La famiglia: "Non riusciamo più a...

Padre - madre e fratello muoiono nell’incidente - bimbo di 6 anni salvato solo Dopo 2 giorni : La vettura coinvolta nel terribile schianto è volata giù da un burrone e per 24 ore nessuno si è accorto di nulla a causa della fitta vegetazione che copriva l'auto. Il piccolo è rimasto in quella posizione per 24 ore prima di trovare le forze per uscire risalire sula strada dove un camionista ha allertato i soccorsi.Continua a leggere

Alessia Marcuzzi sfortunata : nuovo ‘incidente’ Dopo il dito fratturato : Alessia Marcuzzi sfortunata: altro ‘incidente’ prima de Le Iene Ultimamente le cose non sembrano girare per il verso giusto per Alessia Marcuzzi, reduce da una delle edizioni più discusse dell’Isola dei Famosi. La bella conduttrice a da poco approdata a Le Iene, ma ogni qual che volta che deve andare in onda succede un imprevisto. A cosa ci riferiamo? Purtroppo, a qualche ora di distanza dalla diretta prevista per questa ...